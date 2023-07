Dublador original do Ken, Bill Cunningham, morre aos 96 anos

A- A+

Bill Cunningham, a voz original do famoso boneco Ken na década de 1960, morreu em 15 de julho, mas apenas agora a notícia se tornou pública. A causa da morte não foi divulgada e as informações são do TMZ.

A CESD Talent Agency, co-fundada por Cunningham, emitiu um comunicado elogiando Bill por estar "entre os grandes inovadores e cavalheiros do negócio de representação de talentos".

A empresa também observou as principais contribuições de Bill e o descreveu como um "homem gregário e elegante que causou um impacto positivo em todos aqueles que representou e empregou".

Bill começou a fazer dublagens depois que voltou do serviço militar na Segunda Guerra Mundial. Ele teve sua primeira grande chance em "Voices of Walter Schumann" e "The Tennessee Ernie Ford Show" da NBC. Ele também cantou em trilhas sonoras de filmes de Hollywood produzidos pela Fox, Paramount e Warner Bros.

Sua carreira disparou em 1961, quando ele foi escolhido para ser a voz do namorado de Barbie, Ken, depois que a empresa de brinquedos Mattel criou os bonecos icônicos. Bill tinha 96 anos.

Veja também

Gripe aviária Japão vai ajustar protocolo de suspensão a importações