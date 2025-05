A- A+

PELE Duda Guerra: entenda o que é hemangioma, o tumor benigno que surgiu no braço da influenciadora Condição apareceu pela primeira vez quando a estudante de 17 anos ainda era bebê

A influenciadora Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck, compartilhou recentemente que os vasos sobressaltados que aparecem em uma foto dela são devido a um hemangioma. Como ela mostra, ele evoluiu a partir de uma marca no braço, que surgiu quando Duda ainda era bebê.

"É um hemangioma! Um hemangioma é um tumor benigno (não canceroso) formado por um crescimento anormal dos vasos sanguíneos", escreveu a estudante de 17 anos.

Como surge o hemangioma?

Causados pelo crescimento excessivos e anômalo dos vasos sanguíneos, os hemangiomas podem surgir em qualquer idade, mas são mais comuns na infância e após os 50 anos.



De acordo com o Manual MSD, eles surgem depois do nascimento e tendem a crescer de forma rápida no primeiro ano de vida. Eles começam a diminuir entre os 12 meses de vida e os 10 anos de idade. Mas, tendem a mudar a cor da pele e deixar sinais de cicatrizes.

Quando ocorrem na infância apresentam cor vermelha brilhante ou, se estiverem localizados profundamente podem ser azulados. Quanto ao tamanho, podem ter entre 0,5 e 5 cm.

Como o hemangioma é tratado?

O tratamento de hemangiomas da infância envolve corticosteroides que são aplicados na pele, injetados ou administrados por via oral; tratamentos a laser; ou ainda medicamento aplicado à pele ou administrado por via oral.

