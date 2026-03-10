A- A+

PROGRAMAÇÃO Dudu Nobre, Rael, Sandra de Sá e Chico Chico: veja programação do aniversário de 489 anos do Recife Cidade começa celebração já nesta quarta (11), com atrações diversas ao longo de todo o mês

Recife completa 489 anos nesta quinta-feira (12) com uma programação extensa e gratuita para a população com atrações já na quarta (11). Estão previstos salto de paraquedistas, concertos, novo letreiro da cidade e apresentações culturais com nomes como Dudu Nobre, Rael, Chico Chico e Sandra de Sá.

Ao todo, de acordo com a prefeitura, serão ofertados 20 eventos em diferentes partes da cidade. A festa, inclusive, não se resume somente à data do aniversário, e seguirá com programação até o dia 29 de março.

Novo letreiro no Marco Zero

Nesta quinta-feira, como parte da programação, a prefeitura vai instalar um novo letreiro "RECIFE" no Marco Zero. Segundo a gestão, "o equipamento substitui a estrutura anterior e renova um dos cenários mais emblemáticos da capital".

O letreiro é um dos pontos mais acessados da cidade, tanto por locais, quanto por turistas por ser um cartão-postal da cidade.

"O Marco Zero representa um ponto de encontro entre passado e presente e segue como palco de celebrações e registros que atravessam gerações", completou a prefeitura.

Prefeitura vai trocar letreiro do Recife no Marco Zero. - Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Como já é de costume nos grandes festejos da cidade, a Orquestra Sinfônica do Recife também vai se apresentar para o público recifense.

O grupo ocupa o Teatro de Santa Isabel, no bairro de Santo Antônio, nesta quarta (11), quinta (12), a partir das 20h, gratuitamente.

As apresentações abrem a temporada 2026 da orquestra. O repertório terá as músicas “Alvorada”, de Carlos Gomes, “Cangaço de Vida e Morte”, de Paulo Arruda, “Fantasia Asa Branca”, de Hilson Costa, “Suíte Brasil S.A.”, de Mateus Alves, “Suíte Nação Zumbi”, de Chico Science, e “Recife, Cidade Lendária”, de Capiba, com arranjos de Kidbone, além da aclamada música tema do filme “Agente Secreto” e da trilha do filme “Bacurau”, ambas compostas também por Mateus Alves.

Além das apresentações gratuitas, nos dias 24 e 25, às 19h, a orquestra também vai se apresentar para público pagante. Os ingressos vão ser distribuídos a partir das 10h do dia de cada apresentação, no site do teatro, e na bilheteria do Santa Isabel.

Orquestra Sinfônica do Recife se apresenta no aniversário da cidade. - Foto: Marcos Pastich/PCR/Divulgação

Festival de frevo

Ainda na quinta-feira (12), acontece o Recife Frevo Festival no palco do Teatro do Parque, no bairro da Boa Vista, centro da capital. O evento vai celebrar mulheres, tradicionais maestros e novos arranjos do frevo.

O festival está marcado para as 19h, mas o acesso gratuito começa a partir das 18h, quando os ingressos serão distribuídos. Duas orquestras integram a programação: a do maestro Edson Rodrigues e a Orquestra de Bolso, representando e congraçando duas gerações do frevo.

A Orquestra de Bolso irá se apresentar acompanhada pelas vozes de e talentos de Jota Michiles, Nailson Vieira, Laís Senna e Isadora Melo e Rafael Marques. Também subirá ao palco o projeto Duo Frevo, de César Michiles e Romero Medeiros, além dos alunos da Companhia de Dança da Escola Municipal de Frevo Maestro Fernando Borges.

O festival recebe ainda intervenções artísticas da dançarina, pesquisadora e passista Inaê Silva e, no encerramento, o público poderá conferir, na parte externa do teatro, o projeto multimídia Enigma do Frevo, de DJ Dolores.

Atrações musicais

No domingo (15), está marcado o Festival Nova Brasil, com grandes atrações da música brasileira. O evento começa a partir das 16h, o Cais da Alfândega, no Bairro do Recife, Centro.

A programação conta com os artistas Lucas Mamede, Dudu Nobre, Luciana Mello, Rael, Vitor Kley, Almério, Martins, Chico Chico, Sandra Sá, Mariana Aydar e Jorge Vercillo. Há ainda uma atração surpresa que será revelada nos shows. O acesso será gratuito.

Sandra de Sá é uma das atrações do aniversário da cidade. - Foto: Lucas Santos de Carvalho/Divulgação

No mesmo dia, a Orquestra Cidadã também se apresentará sobre as águas, em frente ao pier do Parque das Graças, Zona Norte do Recife, a partir das 16h30.

Será a quarta edição do evento, que tem no repertório músicas clássicas e populares, executadas pelo grupo de cordas e percussão da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã.

Paraquedista no Pina

No dia 22 de março, um domingo, mais uma tradição da cidade está na programação: uma demonstração de paraquedismo na praia do Pina, Zona Sul do Recife.

O salto oficial está marcado para as 10h. O treinamento da equipe está previsto para o dia anterior, no sábado (21).

Confira, abaixo, a programação gratuita completa do aniversário de 489 anos do Recife:

11 e 12/03 - Concertos da Orquestra Sinfônica do Recife

Onde: Teatro de Santa Isabel - Santo Antônio, Centro do Recife

Horário: 20h

12 e 14/03 - Recife Frevo Festival

Onde: Palco do Teatro do Parque - Boa Vista, centro do Recife

Horário: 19h (ingressos distribuídos gratuitamente a partir das 18h)

15/03 - Exibição de curtas de Kleber Mendonça Filho

Onde: Parque Apipucos - Zona Norte do Recife

Horário: 16h30

15/03 - Apresentação dos Guerreiros do Passo

Onde: Parque Apipucos - Zona Norte do Recife

Horário: 20h30 às 21h

15/03 - Festival Nova Brasil

Onde: Cais da Alfândega - Bairro do Recife, centro

Horário: A partir das 16h

15/03 - Apresentação da Orquestra Sinfônica Jovem Criança Cidadã

Onde: Parque das Graças - Zona Norte do Recife

Horário: 16h30

22/03 - Salto de paraquedas

Onde: Orla da praia do Pina - Zona Sul do Recife

Horário: 10h

25/03 - Concerto Banda Sinfônica

Onde: Palco do Teatro do Parque - Boa Vista, centro do Recife

Horário: 20h (ingressos distribuídos gratuitamente a partir das 19h)

28/03 - Espetáculo O Cão (Grupo Magiluth)

Onde: Teatro de Santa Isabel - Santo Antônio, Centro do Recife

Horário: 20h

28 e 29/03 - Feira de artesanato Maré Cultural na Rio Branco

Onde: Avenida Rio Branco - Bairro do Recife, centro

Horário: Ao longo do dia

28 e 29/03 - Festival de Jazz do Recife 2026

Onde: Praça do Arsenal - Bairro do Recife, centro

Horário: Saída do cortejo às 15h na Rua do Bom Jesus.

Veja também