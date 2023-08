Duelo entre Elon Musk e Mark Zuckerberg vai acontecer na Itália, diz dono da Tesla

A- A+

O embate entre Elon Musk, fundador da SpaceX, e Mark Zuckerberg, da Meta (Facebook, Instagram e Threads) deve acontecer na Itália. Musk, que também é dono do X (antigo Twitter), usou seu perfil na rede social para informar os seguidores sobre a organização da luta.

"A transmissão ao vivo será nesta plataforma e na Meta. Tudo no enquadramento da câmera será a Roma antiga, então nada moderno. Falei com a primeira ministra da Itália e o ministro da cultura. Eles concordaram em um local épico", disse Musk em seu post.

O comunicado acontece cerca de dois meses após autoridades italianas oferecerem o campo histórico de batalha do Coliseu, em Roma, para o embate, de acordo com o portal 'TMZ Sports'. Em junho, Musk também informou aos seguidores que "havia chance da luta acontecer no Coliseu".

A expectativa de um embate é alimentada pelos dois gigantes da tecnologia desde junho, quando a primeira menção à luta foi feita. Tudo começou quando notícia de que a Meta, de Zuckerberg, estava criando uma rede social para rivalizar com o Twitter, de Musk, foi divulgada. A notícia foi confirmada quando o aplicativo Threads, o grande rival da rede social X (Twitter), foi lançado.

Musk então disse que estaria “pronto para uma luta de jaula” e Zuckerberg respondeu em postagem no seu perfil do Instagram: “Envie-me o local”. Foi o suficiente para os magnatas começarem o preparo para a luta, enquanto os internautas criavam memes da situação.

O dono da Meta, que aceitou o desafio, está se preparando com auxílio de uma dieta intensa para ganho de massa, treinos de jiu-jitsu e aulas com um professor brasileiro especializado em astros do UFC, além de praticar com o campeão dos pesos médios do campeonato, Israel Adesanya. Em um podcast, Zuckerberg disse que faz até quatro aulas de jiu-jitsu e MMA por semana, além de praticar exercícios para melhorar sua força e condicionamento.

