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Sertão

Dupla é detida ao transportar 51 kg da "supermaconha" na BR-428, em Petrolina

Droga foi apreendida durante uma fiscalização no quilômetro 180 da rodovia

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Homens detalharam que o entorpecente foi pego em Belém do São Franscisco e seria entregue em PetrolinaHomens detalharam que o entorpecente foi pego em Belém do São Franscisco e seria entregue em Petrolina - Foto: PRF/Divulgação

Dois homens foram detidos com 51 kg de skunk, também conhecida como "supermaconha", na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.

A droga foi apreendida durante uma fiscalização no quilômetro 180 da via, nessa terça-feira (28).

Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar abordaram um carro ocupado por dois homens.

"Os ocupantes saíram do veículo e admitiram que estavam transportando a droga. Ao abrir o porta-malas, foram encontrados 51 sacos com o skunk", informou a PRF.

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Ainda de acordo com a corporação, os homens detalharam que o entorpecente foi pego em Belém do São Francisco e seria entregue em Petrolina.

A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

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