A- A+

Sertão Dupla é detida ao transportar 51 kg da "supermaconha" na BR-428, em Petrolina Droga foi apreendida durante uma fiscalização no quilômetro 180 da rodovia

Dois homens foram detidos com 51 kg de skunk, também conhecida como "supermaconha", na BR-428, em Petrolina, no Sertão de Pernambuco.



A droga foi apreendida durante uma fiscalização no quilômetro 180 da via, nessa terça-feira (28).



Policiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior da Polícia Militar abordaram um carro ocupado por dois homens.



"Os ocupantes saíram do veículo e admitiram que estavam transportando a droga. Ao abrir o porta-malas, foram encontrados 51 sacos com o skunk", informou a PRF.

Ainda de acordo com a corporação, os homens detalharam que o entorpecente foi pego em Belém do São Francisco e seria entregue em Petrolina.



A dupla foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil e poderá responder por tráfico de drogas, que prevê pena de cinco a 15 anos de reclusão.

Veja também