A- A+

agreste Dupla é detida na BR-423, em Garanhuns, com carro roubado, pistola, munições e maconha Veículo havia sido roubado em dezembro de 2023, no Recife

Dois homens foram detidos, nessa terça-feira (26), em Garanhuns, no Agreste, com pistola, munições e drogas em um carro roubado.



Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), as prisões ocorreram depois que os agentes deram ordem de parada ao motorista de um carro que circulava na BR-423.



Após consultar o veículo, a equipe constatou que ele havia sido roubado em dezembro de 2023, no Recife.



Ao revistar o passageiro, foi encontrada uma pistola calibre 38, com 19 munições, registrada no nome dele, mas sem documento de porte.

Já dentro do veículo, os agentes apreenderam uma porção de maconha. Aos policiais, o motorista informou que havia adquirido o carro na troca por outro veículo e mediante pagamento de R$ 15 mil.



De acordo com a PRF, a dupla foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Garanhuns.



O passageiro poderá responder por porte ilegal de arma, adulteração de sinal identificar de veículo e porte de droga. Já o motorista, por receptação culposa.

Veja também

vacina Dengue: Ministério da Saúde vai redistribuir a outras cidades doses com prazo de vencimento em abril