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Sertão

Sertão: homens em caminhão roubado tentam fugir da polícia por matagal, mas terminam detidos

A ação foi realizada em uma blitz da PRF com o 3⁰ Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco (BPM)

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Dupla é detida em Custódia, interior de Pernambuco, após roubar caminhão e tentar fugir pelo matagalDupla é detida em Custódia, interior de Pernambuco, após roubar caminhão e tentar fugir pelo matagal - Foto: PRF / Divulgação

Dois homens que estavam em um caminhão roubado foram detidos nessa segunda-feira (20) após tentarem fugir da polícia por uma área de matagal.

O caso aconteceu na BR-232, em Custódia, no Sertão de Pernambuco, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A ação foi realizada em uma blitz da PRF com o 3⁰ Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco (BPM).

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Após serem informados de que um possível caminhão roubado estava estacionado em um posto de gasolina, os policiais foram até o local e identificaram que o veículo havia sido levado no último domingo (19), em Belo Jardim, no Agreste do estado.

Os dois suspeitos ainda tentaram fugir pelo matagal após avistarem as autoridades, mas acabaram sendo detidos.

Ambos foram conduzidos para à Delegacia de Polícia Civil de Custódia, onde esperam julgamento.

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