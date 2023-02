A- A+

Um homem foi preso e um adolescente apreendido após o roubo de um veículo, que terminou em perseguição e troca de tiros na BR-101, em Prazeres, Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (8).

De acordo com a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), policiais do 6º BPM flagraram a dupla apontando uma arma em direção a um carro de passeio modelo Fiesta, de cor prata, que circulava nas proximidades da fabrica da Vitarella.

Na sequência, um casal, que ocupava o veículo, deixou o carro com as mãos para cima. Segundo a PM, no intuito de preservar a integridade física das vítimas, os agentes esperaram os suspeitos saírem com o carro roubado e, em seguida, deram voz de parada aos bandidos.

A PM informou que os criminosos não atenderam ao pedido, seguiram em fuga e começaram a atirar contra a viatura. Os agentes revidaram os disparos e uma perseguição foi iniciada.



Ainda de acordo com a corporação, os suspeitos perderam o controle do carro no trecho sentido Cabo de Santo Agostinho, na RMR, e capotaram. Apesar do acidente, a PM informou que os bandidos continuaram atirando contra os agentes, que também revidaram a agressão.

Quando finalmente os envolvidos se renderam, foram detidos, e com foram encontrados um revólver calibre .38 e dois celulares pertencentes às vítimas. "Nesse momento um transeunte se apresentou, mostrando que havia sido ferido no braço por um disparo dos assaltantes", informou a PM.

O homem ferido e os criminosos foram encaminhados para a atendimento médico e liberados em seguida. A dupla foi levada para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife.

