recife Dupla é presa em flagrante após assaltar farmácias nos bairros de Casa Forte e Cordeiro, no Recife Com os suspeitos, os policiais encontraram um celular, balança, latas de leite, medicamentos e diversos produtos de higiene

Dois homens foram presos em flagrante na madrugada desta terça-feira (9), no bairro do Cordeiro, na Zona Oeste do Recife, por roubo a duas farmácias.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), os agentes do 13ª BPM receberam informações sobre assalto a uma farmácia no bairro de Casa Forte, na Zona Norte da capital.

Ao realizar deslocamento, os policiais avistaram uma motocicleta sem placa em frente a uma drogaria na avenida Caxangá, no bairro do Cordeiro.



O efetivo percebeu que os funcionários estavam sendo ameaçados pelos suspeitos no interior da loja. "Os indivíduos estavam agressivos com as vítimas e recolhendo diversos produtos", afirmou a PM.

Os agentes abordaram os suspeitos, constataram a ação criminosa e que os suspeitos eram os mesmos que haviam assaltado a farmácia do bairro de Casa Forte.

Com eles, os policiais encontraram um celular, balança, cooler, fone de ouvido, latas de leite, além de medicamentos, diversos produtos de higiene pessoal e R$ 377,10 em espécie.

Uma motocicleta, um monitor e dois capacetes que estavam em posse dos homens também foram apreendidos.

Após autuação, a dupla e os materiais encontrados com eles foram levados para a Central de Plantões da Capital, para adoção das medidas legais cabíveis.

