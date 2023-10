A- A+

Recife Dupla é presa por extorquir contratantes de serviços de site de encontros em Boa Viagem As duas mulheres foram autuadas pelos crimes de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, tortura e associação criminosa

Duas mulheres foram presas em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, na quinta-feira (26), após extorquirem contratantes de serviços de site de encontros.

Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), as vítimas iam para o local marcado e eram agredidas e torturadas até realizarem transferências via Pix ou passarem cartões de crédito ou débito em maquinetas.

Ainda de acordo com a PCPE, as suspeitas são residentes nos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.

À corporação, elas informalmente assumiram ter praticado várias ações do tipo em Boa Viagem e em estados vizinhos, fazendo diversas vítimas.

A dupla foi autuada pelos crimes de extorsão mediante a restrição da liberdade da vítima, tortura e associação criminosa, e encaminhada para a Delegacia de Boa Viagem.

As prisões ocorreram com base no trabalho investigativo da polícia judiciária realizada por policiais civis da 3ª Delegacia Seccional de Polícia (Desec), em ação coordenada pelos Delegados Alessandro Orico e Augusto de Castro.



