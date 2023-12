A- A+

RECIFE Dupla é presa por praticar assaltos no Viaduto Capitão Temudo, no Recife Suspeitos usavam simulacro e faca para praticar roubos

Dois homens foram presos pela Patrulha Escolar da Polícia Militar de Pernambuco, na manhã desta sexta-feira (22), por praticar assaltos constantes no Viaduto Capitão Temudo, no bairro da Joana Bezerra, centro do Recife.



De acordo com a PM, eles usavam um simulacro de pistola (arma de brinquedo) e uma faca para praticar os crimes.

Material preso com a dupla | Foto: Divulgação/PMPE

A reportagem questionou à assessoria da Polícia Militar de Pernambuco se a dupla presa seria a mesma que foi flagrada por uma câmera, na última terça-feira (19), assaltando a carro no viaduto José de Barros Lima, no mesmo bairro, mas não são as mesmas pessoas, mas que usam o mesmo modus operandi (estratégia).

Os rapazes, que não tiveram nome ou idade divulgados, foram capturados embaixo do viaduto e, posteriormente, foram encaminhados para a Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, Zona Norte do Recife. Lá, foram tomadas as decisões cabíveis.

