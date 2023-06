Dupla é presa suspeita de roubar carro em Moreno, na RMR, usando uniforme da Compesa

A- A+

Dois homens foram presos suspeitos de assaltarem um veículo na cidade de Moreno, na Região Metropolitana do Recife, usando uniformes da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa).



Segundo a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), que divulgou as prisões nesta segunda-feira (5), o crime ocorreu no dia 7 de abril.



Na ocasião, um dos suspeitos, com o uso de arma de fogo, rendeu os ocupantes de um carro HB20, enquanto o outro dirigia um veículo Spin, usado no transporte dos criminosos. De acordo com a PCPE, ao menos um dos criminosos vestia fardamento da Compesa.



De acordo com a delegada Yara Rodrigues, da Delegacia de Moreno, responsável pela investigação, a vítima é um homem, morador da área, que estava saindo de casa para trabalhar com a esposa, quando foi surpreendido pelos criminosos.



Com a ajuda de um terceiro envolvido, que já foi localizado e está preso, os criminosos roubaram o carro. Eles também são suspeitos de assossiação criminosa, envolvimento em outros roubos e em crime de latrocínio ocorrido no Recife, de acordo com a PCPE.



"A vítima acabou localizando o veículo, porque houve um problema na caixa de marcha. Os envolvidos não conseguiram levar à frente a empreitada e deixaram o carro próximo a Moreno, no Distrito de Bonança, sentido Vitória de Santo Antão", informou Yara Rodrigues.



O suspeito que dirigia a Spin, foi preso no dia 1º de junho, em São Lourenço da Mata. Além do mandado de prisão, ele também foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma e munições, por ter sido encontrado com uma arma, 27 munições e 66 pedras de crack.



Já o segundo preso, que rendeu as vítimas, foi preso no dia 2 de junho, no bairro de Jardim Jordão, no Recife, durante cumprimento de mandado de prisão preventiva. De acordo com a delegada, contra ele haviam dois mandados de prisão em aberto, sendo dois por homicídio.



As prisões contaram com o apoio de policiais civis de Jaboatão Centro, Prazeres, Piedade, 6º Delegacia Seccional (Desec), com o a assessoramento do setor de inteligência da Diretoria Integrada Metropolitana.

