Dupla é presa suspeita de roubar correntes de ouro de moradores da Zona Norte do Recife

Dois homens suspeitos de roubar correntes de ouro de moradores da Zona Norte do Recife foram presos nessa quarta-feira (11), no bairro de Água Fria, também na mesma região da capital pernambucana.

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, com os suspeitos foram encontradas duas correntes de ouro, um anel do mesmo material e duas motocicletas, usadas nos crimes



A corporação informou que os homens praticaram os assaltos nos bairros do Espinheiro, Graças, Rosarinho e adjacências da Zona Norte. Também houve registro de assalto no bairro da Torre, na Zona Oeste.

Uma das investidas aconteceu na última terça-feira (10), no bairro das Graças, e foi flagrada por câmeras de segurança. Nas imagens, dois homens em uma moto abordam um idoso que andava pela calçada da rua João Ramos.





No vídeo, é possível verificar o momento em que o garupa desce da motocicleta e retira os pertences da vítima. Ambos os suspeitos aparecem de capacete.

Após a prisão, os homens e os objetos foram encaminhados à Central de Plantões da Capital, em Campo Grande, na Zona Norte. A dupla deve passar por audiência de custódia.

