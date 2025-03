A- A+

recife Dupla é presa em flagrante tentando furtar oficina no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife Bairro recebe, desde o início do ano, uma operação especial da polícia por ser alvo de várias ocorrências de roubos e furtos

Dois homens foram presos em flagrante tentando furtar uma oficina no bairro de Santo Amaro, Centro do Recife. Eles foram interceptados por policiais, na madrugada desse domingo (23), após denúncia de moradores da área.

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), quando os agentes chegaram, "os suspeitos já haviam subtraído alguns objetos do local e, no momento da prisão, um deles foi detido ao tentar escapar por entre o telhado e o portão da oficina". Já o comparsa acabou capturado nas imediações e reconhecido pelos denunciantes do crime.

O proprietário da oficina foi comunicado do crime e, chegando ao local, seguiu juntamente com os agentes e os suspeitos para a Central de Plantões da Capital (Ceplanc), no bairro de Campo Grande, onde uma equipe da Polícia Civil fez o registro da ocorrência e deu as demais providências cabíveis.

A dupla foi autuada pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, previsto no artigo 155 do Código Penal, sem direito a fiança.

Operação especial

Segundo a Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS-PE), foi montado um esquema especial de policiamento para o bairro, que vem sendo alvo de roubos e furtos a residências e estabelecimentos comerciais. A Operação Pernambuco Seguro, como está sendo chamada, já impediu seis ocorrências criminais na região, desde o início do ano.

“O planejamento estratégico da operação tem surtido resultados positivos, com a realização de diversas prisões, sobretudo por crimes violentos contra o patrimônio. E, em breve, vamos intensificar ainda mais essas ações, com patrulhamento 24 horas nas áreas de maior alvo da criminalidade”, assegurou o gerente do Gabinete de Segurança da SDS, tenente-coronel Marcelo Jacinto.

A SDS destaca a importância de registrar ocorrências, que ajudam as forças policiais a identificar e prender criminosos. Além do registro presencial nas delegacias, é possível fazer denúncias de forma rápida e prática online, através do site oficial. Basta preencher seus dados, selecionar o tipo de ocorrência e descrever o fato. Após o registro, sua queixa será avaliada pela Polícia Civil. Se aprovada, você receberá a confirmação por e-mail, transformando-a em Boletim de Ocorrência.

Caso haja necessidade de informações adicionais, a SDS irá notificar com as orientações para complementar o registro.

