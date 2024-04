A- A+

Recife Dupla suspeita de aterrorizar moradores da Zona Norte do Recife é presa com arma, munições e drogas Foram apreendidos um revólver calibre.38, com cinco munições intactas, 260 ziplocks de maconha e outras 185g da mesma droga

Dois homens que estariam aterrorizando moradores da comunidade Alto da Esperança, no bairro do Vasco da Gama, na Zona Norte do Recife, foram presos nessa quinta-feira (18), com arma, munições e drogas.



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PM/PE), agentes do 1º BPM receberam denúncias e iniciaram o monitoramento com um drone.

Um cerco foi montado e um dos suspeitos, localizado. Ele tentou escapar e chegou a entrar em luta corporal com o efetivo, mas foi contido.



De acordo com a PM, o homem revelou onde ficava a casa do comparsa. No local apontado, o segundo envolvido foi encontrado e preso.

Na residência, foram apreendidos um revólver calibre.38, com cinco munições intactas, 260 ziplocks de maconha e outras 185g da mesma droga.



Também foram encontradas 27 pedras e 125g de crack, 17 ziplocks e 35g de cocaína, uma balaclava e duas balanças de precisão.

Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados à Central de Plantões da Capital, para adoção das medidas legais cabíveis.

