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Ouricuri Dupla suspeita de fraude em concurco público da PM é detida no Sertão de Pernambuco Homens possuíam mandados de prisão em aberto

Os homens suspeitos de envolvimento na fraude de um concurso público para a Polícia Militar do Tocantis foram detidos na cidade de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

A dupla foi localizada durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF), no quilômetro 84 da BR-316, nessa quarta-feira (18).

"A abordagem ocorreu a um veículo de passeio e, após consulta aos sistemas de segurança, os policiais constataram que os ocupantes possuíam mandados de prisão em aberto e foi dada voz de prisão", destacou a corporação.

A PRF informou que os homens eram procurados desde o último dia 6 de março. Um deles responde por falsificação de documento público.

Já o outro tem mandado de prisão por uso de documento falso, falsificação de documento público e associação criminosa.

"Os suspeitos são investigados por possível envolvimento em fraude relacionada a um concurso público da Polícia Militar do Tocantins", informou a PRF.

Após a abordagem, os detidos foram encaminhados à Polícia Judiciária para o cumprimento dos mandados e adoção das medidas cabíveis.

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