A- A+

Recife Suspeitos de roubar joias de uma mulher na Zona Norte do Recife são presos Um vídeo com o registro do roubo, realizado no bairro dos Aflitos, foi divulgado pela PMPE

Uma dupla suspeita de roubo de joias no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, foi presa após uma operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE).

Segundo a PMPE, o roubo foi praticado na quarta-feira (8) e foi registrado através de câmeras de segurança da região. Com o registro, foi possível identificar os suspeitos e iniciar uma operação.



Os vídeos mostram o momento em que dois homens em uma motocicleta passam pela vítima, que desembarcava de um táxi. Um deles desce da moto e rouba a mulher na calçada. A dupla foge em seguida.

Os suspeitos foram presos no bairro do Passarinho, também na Zona Norte da capital pernambucana.

Durante a ação, foram apreendidos uma motocicleta utilizada na prática do roubo, dois capacetes, duas correntes douradas, uma pulseira dourada, as roupas utilizadas pelos suspeitos durante o crime e dois aparelhos celulares.

As equipes do 13º BPM conduziram os suspeitos à Delegacia do Espinheiro para a adoção das medidas legais cabíveis.

Veja também