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Recife

Suspeitos de roubar joias de uma mulher na Zona Norte do Recife são presos

Um vídeo com o registro do roubo, realizado no bairro dos Aflitos, foi divulgado pela PMPE

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Os suspeitos foram encontrados no bairro do PassarinhoOs suspeitos foram encontrados no bairro do Passarinho - Foto: Divulgação/PMPE

Uma dupla suspeita de roubo de joias no bairro dos Aflitos, na Zona Norte do Recife, foi presa após uma operação da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE). 

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Segundo a PMPE, o roubo foi praticado na quarta-feira (8) e foi registrado através de câmeras de segurança da região. Com o registro, foi possível identificar os suspeitos e iniciar uma operação.

Os vídeos mostram o momento em que dois homens em uma motocicleta passam pela vítima, que desembarcava de um táxi. Um deles desce da moto e rouba a mulher na calçada. A dupla foge em seguida. 

Os suspeitos foram presos no bairro do Passarinho, também na Zona Norte da capital pernambucana. 

Durante a ação, foram apreendidos uma motocicleta utilizada na prática do roubo, dois capacetes, duas correntes douradas, uma pulseira dourada, as roupas utilizadas pelos suspeitos durante o crime e dois aparelhos celulares.

As equipes do 13º BPM conduziram os suspeitos à Delegacia do Espinheiro para a adoção das medidas legais cabíveis.

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