Obras Duplicação da Ladeira da Cohab altera trânsito, e CTM anuncia desvios durante obras Interdição da via muda circulação de veículos e transportes coletivos até janeiro de 2026

A duplicação da Ladeira da Cohab, no Ibura, Zona Sul do Recife, iniciou uma série de mudanças no trânsito e no transporte público. Com a obra em execução e a interdição do sentido subúrbio, motoristas e usuários de ônibus passaram a seguir novos trajetos desde 8 de dezembro. As intervenções viárias fazem parte do projeto que deve ser concluído no segundo semestre de 2026.

Obras modificam rotina de quem circula no local

A Prefeitura do Recife iniciou a duplicação da Ladeira da Cohab, principal ligação entre o Ibura de Cima e a BR-101. A intervenção, executada pela URB, prevê ampliar a capacidade da via, que hoje recebe cerca de 21 mil veículos por dia, passando de duas para quatro faixas de rolamento em um trecho de quase um quilômetro.

A obra também inclui novo acesso pela BR-101, pavimentação, modernização da drenagem, instalação de piso tátil, travessias em nível e iluminação pública reforçada. O investimento total é de aproximadamente R$ 11 milhões.

Por causa dos serviços de substituição e instalação de placas de concreto, o sentido cidade/subúrbio foi interditado. A Ladeira da Cohab agora opera temporariamente apenas no sentido de descida.

Motoristas usam rotas alternativas definidas pela CTTU

Com a interdição, quem segue da Avenida Dois Rios para bairros como URs 1 a 10, Zumbi, Lagoa Encantada, Três Carneiros e Monte Verde precisa acessar a BR-101 Sul, seguir pela Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano, contornar a Praça da UR-5 e entrar na Rua Vale do Itajaí, que liga à Rua Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos.

Agentes de trânsito da CTTU permanecem no local para orientar condutores durante o período de obras.



CTM divulga desvios de 16 linhas de ônibus

A mudança na circulação também impactou o transporte público. O CTM informou que 16 linhas, entre regulares e bacuraus, tiveram desvios para evitar a área interditada. A alteração deve permanecer até o fim de janeiro de 2026, com possibilidade de ajustes conforme o andamento das obras.

Linhas que giram à esquerda ao subir a ladeira (4 linhas):

103 – UR-11/TI Barro

134 – Lagoa Encantada/TI Tancredo Neves

138 – TI Tancredo Neves/Zumbi do Pacheco

144 – UR-04/TI Tancredo Neves

Essas linhas acessam a BR-101 e seguem pela Avenida Expedicionário Francisco Vitoriano antes de retornar ao trajeto habitual.

Linhas que giram à direita (12 linhas):

102 – TI Santa Luzia/Ibura

120 – Alto Dois Carneiros/Shopping Recife

131 – UR-02 (Bacurau)

132 – TI Tancredo Neves/UR-02

142 – TI Tancredo Neves/Alto Dois Carneiros

145 – Alto Dois Carneiros (Bacurau)

4123 – Três Carneiros Baixo (Cais de Santa Rita)

4133 – Três Carneiros (Cais de Santa Rita)

126 – TI Tancredo Neves/UR-03

128 – TI Barro/UR-03

141 – Jardim Monte Verde/TI Tancredo Neves

205 – TI Barro/UR-05

Essas linhas utilizam vias internas do Ibura, como a Rua Vale do Itajaí, Praça do Ibura e Rua Dr. Benigno Jordão de Vasconcelos, antes de retomarem seus trajetos originais.

Orientações aos usuários e canais de atendimento

O CTM orienta que os passageiros acompanhem os novos itinerários pelos canais oficiais, já que ajustes podem ocorrer ao longo da obra. A mudança temporária busca manter a operação dos ônibus sem interrupções, mesmo com a interdição parcial da ladeira.

Trânsito - CTTU:

Teleatendimento 24h - 0800 081 1078

Transporte público - CTM:

Central de Atendimento: 0800 081 0158 (segunda a sexta, 8h às 18h)

WhatsApp: (81) 99488-3999 (todos os dias, 8h às 18h)

Ouvidoria (segunda a sexta, 9h às 12h e 13h às 16h):

E-mail: [email protected]

Telefones: 3182-5511 / 5633 / 5630 / 5519



Serviço

Obra: Duplicação da Ladeira da Cohab - Ibura, Recife

Execução: URB / Prefeitura do Recife

Previsão de conclusão: 2º semestre de 2026

Interdição: Sentido cidade/subúrbio até janeiro de 2026

Com informações da assessoria

