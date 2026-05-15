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TRÂNSITO Duplicação da Ladeira da Cohab é entregue com novo acesso à BR-101 Obra no Ibura amplia via para quatro faixas, modifica circulação de veículos e promete reduzir congestionamentos na região

A Prefeitura do Recife entregou, nesta sexta-feira (15), a duplicação da Ladeira da Cohab, uma das principais vias de ligação entre o bairro do Ibura e a BR-101. A obra, executada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB), contou com investimento de R$ 13,4 milhões e ampliou a capacidade da via, que passou de duas para quatro faixas de rolamento.

Além da duplicação, a intervenção incluiu a criação de um novo acesso direto à rodovia federal, permitindo que motoristas que chegam pela BR-101 entrem no bairro sem precisar utilizar o retorno da Avenida Dois Rios. O projeto também incluiu a recuperação do pavimento, instalação de meio-fio, placas e pisos de concreto, modernização do sistema de drenagem e ampliação da iluminação pública.

As intervenções também incluíram melhorias nas áreas destinadas aos pedestres, com requalificação das calçadas, implantação de piso tátil e construção de travessias em nível. Para auxiliar a população na adaptação às mudanças no tráfego, agentes da CTTU estarão na região nos primeiros dias orientando condutores e pedestres.

“Realizar essa entrega para o Ibura tem um simbolismo muito grande, principalmente para quem participou de todo esse processo. Quando a gente olha para o Recife hoje e vê obras como o Hospital da Criança, a Ponte Júlia Santiago e tantas outras intervenções importantes, parece algo simples, mas tudo isso só foi possível porque tivemos uma gestão preparada e comprometida em cuidar da cidade. Esse time é de pouca conversa e muito trabalho, muita entrega e compromisso com a cidade. Tenho muito orgulho de fazer parte de cada conquista do Recife. Depois de hoje, o Ibura nunca mais será o mesmo”, afirmou o prefeito Victor Marques.

A entrega da obra também trouxe mudanças na circulação da região. A Avenida Pernambuco passou a funcionar em sentido único entre a Rua Campina Grande e a Avenida Rio São Francisco. Já a Avenida Rio São Francisco agora opera em mão única até a interseção com a Rua Engenho Muribara.

Com a nova circulação, quem vem pela Avenida Engenho Serra Verde e deseja acessar a Ladeira da Cohab deve seguir pela Avenida Rio São Francisco, Rua Rio Grande, Rua Rio Canindé e Avenida Manaus, chegando à Avenida Campina Grande para acessar a Avenida Pernambuco.

“A duplicação da Ladeira da Cohab representa uma transformação importante para a mobilidade do Ibura. Além de melhorar a fluidez dos veículos que circulam pela região, as mudanças viárias implantadas nas avenidas Pernambuco e Manaus também vão trazer mais organização e segurança para quem mora e transita por aqui”, destacou Taciana Ferreira, presidente da CTTU.

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