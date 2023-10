Duplicação da PE-01 em Paulista entra na fase da aplicação de asfalto

A- A+

A duplicação da avenida Dr. Cláudio José Gueiros Leite, a PE-01, entrou em uma nova etapa nesta segunda-feira (9), em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A Secretaria Municipal de Infraestrutura começou a aplicar asfalto ao longo de um quilômetro da rodovia, no sentido cidade/subúrbio.

O serviço completo de alargamento da via, que promete melhorar a mobilidade na região e dos acessos ao Litoral Norte, representa um investimento estimado em R$ 16 milhões. A iniciativa faz parte do Programa Acelera Paulista (PAP).

Drenagem, asfalto, calçadas e nova iluminação fazem parte do pacote de intervenções na PE-01. Atualmente, a obra está na terceira etapa, que se concentra do número 5.169 até o entroncamento com a PE-22, totalizando quatro quilômetros de extensão. A execução está a cargo da Empresa Ancar.

