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Terrorismo

Duplo atentado suicida na Argélia coincide com visita do papa

"De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida", disse fonte à AFP

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Papa Leão XIV gesticula durante uma visita ao Monumento aos Mártires de Maqam Echahid, em El Madania, perto de Argel, em 13 de abril de 2026Papa Leão XIV gesticula durante uma visita ao Monumento aos Mártires de Maqam Echahid, em El Madania, perto de Argel, em 13 de abril de 2026 - Foto: Alberto Pizzoli / AFP

Um duplo atentado suicida abalou Blida, na Argélia, na segunda-feira. A cidade fica a 40 km de Argel, que recebeu o papa Leão XIV nesta terça-feira (14) segundo uma fonte próxima ao caso que falou à AFP, além de imagens verificadas pela agência.

“De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida — incidentes de natureza terrorista. Dois homens-bomba detonaram seus explosivos e morreram”, disse a fonte à AFP.

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Em um vídeo — cujas ocorrências foram verificadas pela AFP nesta terça-feira — é possível ver dois corpos estendidos nas ruas de Blida.

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