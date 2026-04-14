Terrorismo
Duplo atentado suicida na Argélia coincide com visita do papa
"De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida", disse fonte à AFP
Papa Leão XIV gesticula durante uma visita ao Monumento aos Mártires de Maqam Echahid, em El Madania, perto de Argel, em 13 de abril de 2026 - Foto: Alberto Pizzoli / AFP
Um duplo atentado suicida abalou Blida, na Argélia, na segunda-feira. A cidade fica a 40 km de Argel, que recebeu o papa Leão XIV nesta terça-feira (14) segundo uma fonte próxima ao caso que falou à AFP, além de imagens verificadas pela agência.
“De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida — incidentes de natureza terrorista. Dois homens-bomba detonaram seus explosivos e morreram”, disse a fonte à AFP.
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Em um vídeo — cujas ocorrências foram verificadas pela AFP nesta terça-feira — é possível ver dois corpos estendidos nas ruas de Blida.