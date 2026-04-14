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Terrorismo Duplo atentado suicida na Argélia coincide com visita do papa "De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida", disse fonte à AFP

Um duplo atentado suicida abalou Blida, na Argélia, na segunda-feira. A cidade fica a 40 km de Argel, que recebeu o papa Leão XIV nesta terça-feira (14) segundo uma fonte próxima ao caso que falou à AFP, além de imagens verificadas pela agência.

“De forma totalmente categórica, foi confirmado por meio de testemunhas que dois incidentes de segurança ocorreram ontem à tarde em Blida — incidentes de natureza terrorista. Dois homens-bomba detonaram seus explosivos e morreram”, disse a fonte à AFP.

Em um vídeo — cujas ocorrências foram verificadas pela AFP nesta terça-feira — é possível ver dois corpos estendidos nas ruas de Blida.

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