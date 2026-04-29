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HOMICÍDIO Duplo homicídio deixa dois primos mortos e idosa ferida em Água Fria, no Recife Crime ocorreu dentro de residência na Zona Norte, onde dois homens, de 20 e 30 anos, foram assassinados e mulher de 75 anos foi baleada no braço, mas não corre risco de morte, segundo a Polícia Militar

Dois homens foram mortos a tiros dentro de uma residência no bairro de Água Fria, na Zona Norte do Recife, nesta quarta-feira (29). Uma idosa de 75 anos, avó das vítimas, também foi atingida durante a ação criminosa, mas sobreviveu.

De acordo com informações da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), os homens de 20 e 30 anos já foram encontrados sem vida no local, com marcas de disparos de arma de fogo. O orgão de segurança trata o caso como duplo homicídio consumado e tentativa de homicídio, sob investigação da Força-Tarefa de Homicídios na Capital.

Por meio de nota, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), que atendeu a ocorrência por meio do 13º Batalhão, informou que a mulher ferida foi socorrida e encaminhada para uma unidade de saúde. Ainda segundo a PM, a vítima foi atingida no braço e não corre risco de morte.

Ainda conforme a polícia, equipes permaneceram no imóvel realizando o isolamento da área até a chegada dos órgãos responsáveis pela perícia e remoção dos corpos. Os cadáveres dos dois homens foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML), no bairro de Santo Amaro, área central do Recife.

Até o momento, não há informações sobre autoria ou motivação do crime, e nenhum suspeito foi preso. A Polícia Civil informou que as investigações seguem em andamento.

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