LUTO

Duquesa de Kent, conhecida por consolar os perdedores de Wimbledon, morre ao 92 anos

A duquesa, que preferia ser chamada de sra. Kent, afastou-se da vida real para lecionar música por mais de uma década em uma escola pública no nordeste da Inglaterra

Duquesa de Kent, conhecida por consolar os perdedores de Wimbledon, morre ao 92 anos - Foto: Ian Kington / AFP

A duquesa de Kent, famosa por quebrar o protocolo real ao abraçar um vice-campeão de Wimbledon e se afastar das obrigações familiares da realeza britânica para lecionar música em uma escola pública, faleceu, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, 5. Ela tinha 92 anos.

Nascida Katharine Lucy Mary Worsley, a duquesa era casada com o príncipe Eduardo, duque de Kent, primo da falecida rainha Elizabeth II. Ela faleceu na quinta-feira, 4, em sua casa no Palácio de Kensington, na Inglaterra.

A duquesa entregou troféus em Wimbledon por muitos anos e era conhecida por consolar os vice-campeões, principalmente quando abraçou Jana Novotna, em lágrimas, após a derrota da tenista checa para Steffi Graf em 1993.

Pianista, organista e cantora
A duquesa, que preferia ser chamada de sra. Kent, afastou-se da vida real para lecionar música por mais de uma década em uma escola pública no nordeste da Inglaterra. A pianista, organista e cantora fundou a instituição de caridade Future Talent para quebrar barreiras para jovens músicos e fornecer-lhes instrumentos.

"Ela trazia compaixão, dignidade e um toque humano para tudo o que fazia", disse o primeiro-ministro Keir Starmer, que expressou suas condolências. "Quando se descobriu que ela dedicava seu tempo e trabalhava anonimamente como professora de música em uma escola em Hull, isso parecia típico de sua natureza modesta."

Ela foi a primeira pessoa da realeza britânica a se converter ao catolicismo em mais de três séculos e foi voluntária do grupo de prevenção ao suicídio Samaritans.

Homenagens
O rei Charles III e o resto da família real afirmaram em um comunicado que lamentavam a perda e lembravam com carinho "a devoção ao longo da vida da duquesa a todas as organizações com as quais ela estava associada, sua paixão pela música e sua empatia pelos jovens".

A bandeira foi hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham ao meio-dia, horário local, para prestar homenagem à duquesa.

A duquesa nasceu em 22 de fevereiro de 1933 como filha única do aristocrata coronel sir William Worsley e lady Worsley, de Hovingham Hall, perto de York.

Ela se casou com Edward, neto do rei George V, em uma cerimônia luxuosa em 1961. A duquesa deixa Edward e três filhos, George, conde de St. Andrews, lady Helen Windsor e lorde Nicholas Windsor.

