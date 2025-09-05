A- A+

LUTO Duquesa de Kent, conhecida por consolar os perdedores de Wimbledon, morre ao 92 anos A duquesa, que preferia ser chamada de sra. Kent, afastou-se da vida real para lecionar música por mais de uma década em uma escola pública no nordeste da Inglaterra

A duquesa de Kent, famosa por quebrar o protocolo real ao abraçar um vice-campeão de Wimbledon e se afastar das obrigações familiares da realeza britânica para lecionar música em uma escola pública, faleceu, anunciou o Palácio de Buckingham nesta sexta-feira, 5. Ela tinha 92 anos.

Nascida Katharine Lucy Mary Worsley, a duquesa era casada com o príncipe Eduardo, duque de Kent, primo da falecida rainha Elizabeth II. Ela faleceu na quinta-feira, 4, em sua casa no Palácio de Kensington, na Inglaterra.

A duquesa entregou troféus em Wimbledon por muitos anos e era conhecida por consolar os vice-campeões, principalmente quando abraçou Jana Novotna, em lágrimas, após a derrota da tenista checa para Steffi Graf em 1993.

Pianista, organista e cantora

A duquesa, que preferia ser chamada de sra. Kent, afastou-se da vida real para lecionar música por mais de uma década em uma escola pública no nordeste da Inglaterra. A pianista, organista e cantora fundou a instituição de caridade Future Talent para quebrar barreiras para jovens músicos e fornecer-lhes instrumentos.

"Ela trazia compaixão, dignidade e um toque humano para tudo o que fazia", disse o primeiro-ministro Keir Starmer, que expressou suas condolências. "Quando se descobriu que ela dedicava seu tempo e trabalhava anonimamente como professora de música em uma escola em Hull, isso parecia típico de sua natureza modesta."

Ela foi a primeira pessoa da realeza britânica a se converter ao catolicismo em mais de três séculos e foi voluntária do grupo de prevenção ao suicídio Samaritans.

Homenagens

O rei Charles III e o resto da família real afirmaram em um comunicado que lamentavam a perda e lembravam com carinho "a devoção ao longo da vida da duquesa a todas as organizações com as quais ela estava associada, sua paixão pela música e sua empatia pelos jovens".

A bandeira foi hasteada a meio mastro no Palácio de Buckingham ao meio-dia, horário local, para prestar homenagem à duquesa.

A duquesa nasceu em 22 de fevereiro de 1933 como filha única do aristocrata coronel sir William Worsley e lady Worsley, de Hovingham Hall, perto de York.

Ela se casou com Edward, neto do rei George V, em uma cerimônia luxuosa em 1961. A duquesa deixa Edward e três filhos, George, conde de St. Andrews, lady Helen Windsor e lorde Nicholas Windsor.

