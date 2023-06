Durante Campanha de São João, Hemope realiza comemoração em homenagem ao Dia do Doador de Sangue

A- A+

Em celebração ao Dia do Doador de Sangue, comemorado nesta quarta-feira (14), a Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Pernambuco (Hemope) realizou um evento que fez parte da Campanha de São João, que acontece durante todo o mês de junho.

O objetivo da ação é repor os estoques de sangue, que seguem em nível crítico. As festividades contaram com atrações musicais e decorações especiais dos festejos juninos.

A festa ocorreu na sede do Hemope, localizada na rua Joaquim Nabuco, no bairro das Graças, na Zona Norte do Recife. As apresentações ficaram por conta do grupo Bandeira dos Santos Juninos d´ Bonde Bloco Carnavalesco Lírico, além dos cantores Jorge Neto e Aninha.

Também estiveram presentes nas festas a diretora de hemoterapia, Anna Fausta, a gerente do hemocentro, Yêda Maia, e a supervisora de captação, Josinete Gomes, além dos servidores e convidados.

De acordo com o Hemope, o estoque de sangue está crítico nos tipos O-, A-, B-, O+, A+ e B+.

A Campanha de São João tem como objetivo incrementar as doações em cerca de 30%, o equivalente a cem bolsas de sangue a mais por dia, para garantir estoque a fim de atender à demanda transfusional das Unidades Hospitalares.

Anna Fausta destacou a importância do movimento na busca por mais doadores para que os bancos se renovem.

“Dia 14 de junho é dedicado a todos os doadores de sangue do mundo e queremos agradecê-los pela solidariedade e o entendimento da importância da doação de sangue, eles merecem todas as homenagens, pois são pessoas iluminadas. Nosso muito obrigado por nos ajudar a salvar tantas vidas”, disse.

Requisitos para doação

Quem desejar doar sangue precisará seguir os seguintes requisitos:

Estar descansado;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas úlitimas 12 horas;

Não ter fumado nas três horas anteriores e posteriores à doação;

Não estar em jejum;

Ter no mínimo 50 kg;

Não ter apresentado sintomas de gripe, resfriado ou Covid-19 nos últimos 15 dias.

Além disso, será necessário agendar a doação previamete, pelo número 0800-0811535. O uso de máscara é obrigatório, e, no momento da doação, será preciso portar documento original, com foto, emitido por órgão oficial (Carteira de Identidade; Carteira Nacional de Habilitação; Cartão de Identidade de Profissional Liberal; ou Carteira de Trabalho e Previdência Social).



O Hemope funciona de segunda a sábado, das 7h15 às 18h30, inclusive em feriados.



