MPPE se posiciona favorável à absolvição de Danilo Paes, diz assistente de acusação

Uma reviravolta pode acontecer no julgamento de Danilo Paes, de 28 anos. É que o promotor do Ministério Público de Pernambuco Leandro Guedes Matos, que representa a acusação dele, teria manifestado interesse em solicitar absolvição do réu, que é suspeito de ter participação no assassinato do pai, o cardiologista Denirson Paes, em maio de 2018. A sessão acontece nesta quarta-feira (25), no Fórum de Camaragibe.

O assistente de acusação do próprio MPPE, Carlos André Dantas, desconhece a atitude. Segundo ele, a decisão causa estranheza. Dantas disse, em entrevista, que entrou com um requerimento para que esse caso fosse investigado pelo órgão.

“Isso é desafiar a lógica humana e a inteligência alheia. Eu, dentro desse sistema acusatório e sendo fiel à minha consciência como profissional, sustentei que o réu é culpado”, salientou.

Ainda de acordo com Dantas, outro promotor estava incumbido de participar do júri, mas, às vésperas do julgamento, alegou foro íntimo e não participou.

O assistente de acusação continua alegando que a mãe de Danilo, Jussara Rodrigues, não cometeu o crime sozinha, ao contrário da tese que o promotor do MPPE diz entender durante a sessão.

“Ele diz que Jussara foi capaz de cometer o crime sozinha. Mas eu discordo, porque teve técnica de mobilização e eu vejo falhas na reprodução simulada, porque não explora outras questões como, por exemplo, a reação da vítima”, diz ele.

Denirson Paes foi esquartejado e carbonizado em maio de 2018. Quase dois meses depois, o corpo dele foi encontrado em uma cacimba do condomínio de luxo onde ele morava com a família, em Aldeia, Camaragibe.

O julgamento havia sido pausado para almoço, mas retornou às 14h, com a réplica do Ministério Público de Pernambuco. Após este momento, haverá a tréplica da defesa. O resultado deve ser proferido em instantes.

