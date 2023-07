A- A+

GREVE DOS RODOVIÁRIOS Durante reunião sobre greve, rodoviários cobram reajuste e valorização aos empresários Ato acontece diante do TRT-6, onde sindicato está reunido com a classe patronal

Rodoviários organizam protesto em frente ao Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT-6), no Recife, onde ocorre, na manhã desta terça-feira (25), uma reunião que busca conciliação entre o Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros no Estado de Pernambuco (Urbana-PE) e o Sindicato dos Rodoviários. A categoria cobra as reivindicações exigidas aos patrões do serviço de ônibus.

A audiência ocorre após determinação judicial. A classe patronal apresenta proposta para que a categoria não realize greve geral, marcada para começar à 0h desta quarta-feira (26).

Em caso de acordo entre o sindicato e a Urbana-PE, a proposta será levada para assembleia geral da categoria, que deve acontecer entre a tarde desta terça e a manhã de quarta-feira. Caso seja decidido durante a audiência que a proposta não é boa o suficiente, a greve permanece.

Dentre as reinvidicações dos rodoviários, estão a promoção de direitos básicos relacionados à jornada de trabalho e correção salarial. Além disso, a categoria cobra uma maior valorização por parte da Urbana, que repudia a greve.

O resultado da audiência deve ser divulgado ainda na manhã desta terça-feira.

