Alguns acham que nós, os pernambucanos, temos mania de ideias libertárias. O resultado é que pagamos um preço muito alto. Nos custou perder o atual estado de Alagoas e a Comarca de São Francisco, que corresponde a todo o oeste da Bahia. Ou seja, dos originários 300.377 Km², só nos restam 98.311 Km².



Outros, afirmam que nós temos mania de grandeza. Por isso, tudo em Pernambuco é o maior e o melhor. O que já virou brincadeiras, estórias, lendas e até anedotas. Para a grande maioria, a nossa maior característica, é o vício do pioneirismo. Para o pernambucano, tudo aqui aconteceu antes do que em qualquer outro lugar. E por incrível que pareça estamos próximos, quem sabe, de mais uma liderança no pioneirismo dos fatos e na realidade dos acontecimentos.



Senão, vejamos. Pela primeira vez no Brasil, são eleitas governadora e vice-governadora para o mesmo mandato, Raquel Lyra e Priscila Krause. Algo inusitado. Portanto, pioneiro. Mas, a forma de governar, também, é inovadora. Isto porque Pernambuco inova com a pratica do Duunvirato que vem a ser o governo exercido por duas pessoas. Não é uma cogestão, simplesmente. É uma, cogovernança. Não custa salientar que o Duunvirato era uma forma vivida desde a Roma Antiga quando os magistrados exerciam as suas funções, sempre um em conjunto com o outro.



De fato, tudo começou no dia das eleições de 2022 para o 1º turno. Naquela data, a fatalidade com a morte do Fernando Lucena, então marido de Raquel Lyra, dar-se início a experiência do puro governo compartilhado. Lyra não tinha condições de liderar o processo eleitoral e dali, Priscila Krause teve de assumir o comando. Sinergia. Daí então, a vice-governadora comprovou o que os políticos antigos chamam “a menina é do ramo”. Tinha saído de uma reeleição praticamente garantida. Enfrentou um desafio de uma majoritária peculiar e tinha de mostrar que além do Legislativo que todos julgavam que era eleita pelo voto de opinião, estava pronta para o Executivo. Enquanto Raquel Lyra já houvera comprovado com êxito tanto a experiência no Legislativo quanto no Executivo. Ressalte-se que ambas têm DNA político.



Estamos com mais de 230 dias do atual governo. Raquel Lyra tem governado mostrando que Priscila não é a vice para ocupar os espaços vazios da sua ausência. Krause vem sendo, comprovadamente uma cogovernadora, na execução, na articulação, na gestão, nas decisões, nas postulações e até nas reivindicações. No pequeno espaço de tempo decorrido, ao que tudo indica, a coerência parece ser o maior traço em comum entre as nossas governadora e vice-governadora. Uma parceria. Mostram que o que importa é Pernambuco. Se vai durar esta forma de governar, o tempo vai responder.



Percebe-se, à medida que os meses vão passando uma habilidade política maior por parte das governantes. O relacionamento com a Alepe mudou de cenário. Projetos aprovados. Com a bancada federal melhorou muito. Tanto quanto com os senadores. Com os prefeitos das diversas microrregiões, evoluiu. A convivência com os partidos políticos, a maioria da oposição, confirma o senso político das chefes do poder. Com o Governo Federal, o relacionamento ultrapassa o limite do institucional até porque é necessário vez que somos dependentes. Há, também, uma visão de relações exteriores. Enfim, comprovam-se talentos. A competência conduz a um trabalho desdobrado, em conjunto. É o panorama do Duunvirato.



No próximo ano, Krause poderá sair candidata para Prefeitura de Recife. Quem sabe? Ou vai continuar a dobradinha? Lyra/Krause têm direito a reeleição em 2026. Ou Raquel pode sair ao Senado ou é muito cedo para quem é muito jovem? Ou deputada federal. Raquel e Priscila têm futuro.



De origem macielista, Priscila não vai se manter apenas naquele estilo discreto até porque ela é guerreira. Destaca-se pelo combate ferrenho. Assim, comportou-se enquanto vereadora e deputada estadual. Certamente, essas características contribuíram para Raquel Lyra escolher Krause como sua companheira de chapa. Raquel é astuta. Não se enganem. Precipitam-se aqueles que, em tão pouco tempo, julgam bisonho o governo de Raquel Lyra.

Quem for vivo, assistirá. Estas moças ainda vão dar muitas alegrias a todos nós pernambucanos, sejam pelas ideias libertárias, seja pela mania de grandeza e seja ainda, pelo pioneirismo das atitudes adotadas.







*Empresário e jornalista

