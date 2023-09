É antigo o vídeo de ataque de tubarão na praia de Piedade que circula nas redes nesta terça (5)

A- A+

É falsa a informação que um banhista foi vítima de incidente com tubarão, nesta terça-feira (5), na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife.



O vídeo que circula nas redes sociais é antigo e corresponde a um ataque ocorrido em 10 de julho de 2021. Na ocasião, um homem, de idade não informada, foi atacado por um tubarão nas proximidades da Igrejinha.



Após as imagens voltarem a ser compartilhadas na internet nesta terça, a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE) emitiu um comunicado negando que o caso tenha ocorrido recentemente.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também negaram ocorrência de ataque de tubarão nesta terça.

"Orientamos que, antes de compartilhar uma informação, imagem ou vídeo, você deve confirmar com as fontes oficiais se a notícia é verdadeira ou apenas uma informação alarmista querendo causar pânico na população. Na dúvida, não compartilhe!", alertou a Semas-PE.

A pasta lembra que, desde julho de 2021, é proibido o banho de mar no trecho de 2,2 km em frente à Igrejinha de Piedade. A proibição foi realizada por meio do decreto municipal nº 79/2021.

Confira nota da Semas na íntegra:

"A Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e de Fernando de Noronha de Pernambuco (Semas-PE) comunica que nesta terça-feira (05.09.23) está circulando um vídeo no WhatsApp, com um suposto incidente envolvendo um homem e um tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes (PE), que teria ocorrido no dia de hoje.

O caso aconteceu no dia 10 de julho de 2021, quando houve um incidente com tubarão, na praia em frente à Igrejinha de Piedade.

Orientamos que, antes de compartilhar uma informação, imagem ou vídeo, você deve confirmar com as fontes oficiais se a notícia é verdadeira ou apenas uma informação alarmista querendo causar pânico na população. Na dúvida, não compartilhe!

E lembre: o banho de mar no trecho de 2,2km em frente à Igrejinha de Piedade é proibido, através do decreto municipal n. 79/2021, de Jaboatão dos Guararapes."

