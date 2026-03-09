A- A+

CHINA É crucial para relações China-Europa que Europa tenha percepção correta da China, diz chanceler Desde o ano passado, as relações entre a China e os países europeus vêm recuperando a força, disse Wang

Para que as relações entre a China e a Europa permaneçam estáveis e saudáveis, é crucial que a Europa tenha uma percepção correta da China, afirmou o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, neste domingo.

Desde o ano passado, as relações entre a China e os países europeus vêm recuperando a força, disse Wang, acrescentando que o comércio bilateral ultrapassou US$ 1 trilhão e mais de 2 milhões de turistas europeus viajaram para a China sob políticas de isenção de visto.

Os líderes europeus também fizeram várias visitas à China e uma série de acordos de cooperação foi alcançada, disse Wang em uma coletiva de imprensa à margem da quarta sessão da 14ª Assembleia Popular Nacional.

Os fatos mostram que as relações China-Europa obtêm estabilidade a partir de interesses compartilhados e certeza a partir de parcerias mutuamente benéficas, acrescentou ele.

O ministro das Relações Exteriores disse que a China acredita consistentemente que a Europa é uma força importante que sustenta a estabilidade da ordem internacional e um parceiro-chave na modernização da China.

Observando que a China e a Europa são mutuamente complementares, ele disse que "a interdependência não é um risco; os interesses entrelaçados não são ameaça; e a abertura e a cooperação não enfraquecerão a segurança econômica; mas a construção de muros e barreiras só levará ao auto-isolamento".

