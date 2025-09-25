Qui, 25 de Setembro

GUERRA

É desnecessário que países europeus comprem petróleo da Rússia, diz Mark Rutte, da Otan

Rutte demonstrou apoio ao apelo do presidente dos EUA, de que os integrantes da organização podem disparar diretamente contra aeronaves russas que entram no espaço da Otan

O Secretário-Geral da OTAN, Mark RutteO Secretário-Geral da OTAN, Mark Rutte - Foto: Odd Andersen / AFP

O secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, afirmou que é desnecessário que os países europeus comprem petróleo da Rússia, em entrevista para a Fox News nesta quinta-feira.

Na ocasião, ele também demonstrou apoio ao apelo do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os integrantes da organização podem disparar diretamente contra aeronaves russas que entram no espaço da Otan, ao invés de apenas escoltá-las.

Rutte já havia admitido a possibilidade na véspera, em coletiva de imprensa, mas apenas em casos "necessários". "Então, concordo totalmente com o presidente Trump, se for necessário", enfatizou.

Ainda em relação ao conflito no Leste Europeu, Rutte disse que o presidente russo, Vladimir Putin, não está disposto a cooperar, e garantiu que "com certeza" as armas dos EUA chegarão a tempo na Ucrânia.
 

