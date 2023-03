A- A+

Piedade Adolescentes vítimas de incidentes com tubarão em Piedade seguem em quadro "estável" A atualização médica foi divulgada no fim da manhã desta terça-feira (7), pelo Hospital da Restauração (HR)

Os dois adolescentes vítimas de incidentes com tubarão na praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana do Recife, permanecem internados, com quadro "estável" de saúde. Os dois pacientes estão acompanhados por parentes e sendo assistidos por equipe multiprofissional.



A atualização médica foi divulgada no fim da manhã desta terça-feira (7), pelo Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife, onde as vítimas estão internadas.



O adolescente de 14 anos, que estava nas proximidades da Igrejinha de Piedade, - área proibida pra banho - foi mordido na coxa direita por um tubarão no último domingo (5). A vítima foi levada para o HR, onde passou por cirurgia e teve a perna amputada. Ele se recupera na enfermaria.



Ela também foi socorrida para o HR, onde passou por cirurgia e teve o membro esquerdo amputado. A vítima se recupera na enfermaria do hospital.

