REDES SOCIAIS É falsa projeção de Nossa Senhora Aparecida feita por drones ao lado do Cristo Redentor Cena faz parte da divulgação de longa-metragem independente que conta a história da padroeira do Brasil

As imagens de uma projeção de Nossa Senhora Aparecida ao lado do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, que circularam nas redes sociais no fim de semana, são falsas.

Na verdade, a projeção foi criada com CGI (imagens geradas por computador), segundo explicou a produtora responsável pela ação ao g1.

A cena faz parte da divulgação do longa-metragem independente "Aparecida, o Filme" que conta a história da padroeira do Brasil e tem no elenco nomes como Juliano Cazarré, Alanis Guillen e Milhem Cortaz.

O vídeo foi compartilhado no perfil oficial do filme no Instagram, no último sábado (10), véspera do Dia das Mães.

Com mais de 7,4 milhões de visualizações até a veiculação deste texto, a legenda da publicação explica que o material é um "presente especial", "um encontro de Nossa Senhora Aparecida com o Cristo, seu filho, que carrega os sonhos de milhões de brasileiros" e "nossa homenagem às mães de todo o Brasil e do mundo inteiro".

Na legenda, no entanto, não há nenhuma menção que as imagens são feitas em CGI. Na nota enviada ao g1, a produtora diz ainda que: "O vídeo não mostra uma projeção real com drones -- a imagem foi criada com efeitos visuais em CGI. A produção é independente e está em fase de captação".

A produtora também afirmou que a projeção foi uma "ação simbólica de Dia das Mães, pensada para emocionar e apresentar ao público o projeto de filme sobre Nossa Senhora Aparecida".

O vídeo foi compartilhado em redes sociais como o X por páginas de grande alcance. "Que linda essa projeção com drones de Nossa Senhora Aparecida ao lado do Cristo Redentor", publicou uma conta com mais de 7 milhões de seguidores.



Outra, com quase 600 mil seguidores, disse: "O Catolicismo não cansa de servir estética, Nossa Senhora Aparecida belíssima sendo projetada com drones ao lado do Cristo Redentor".

O Santuário do Cristo Redentor disse que não teve participação na ação. "A imagem [de Nossa Senhora Aparecida] não é real e não teve aprovação, até esse momento, da nossa equipe de comunicação", informou a administração.



Aparecida, o Filme

"Quem mais, nesses tempos de divisão, pode reunir o Brasil? Nossa Senhora Aparecida é esta força irresistível; talvez a única", diz texto no site oficial do filme. A produção arrecada doações e já conseguiu 3% do necessário. Assista ao trailer:



