DIÁLOGO "É hora de acelerar e entregar", diz secretário de Comunicação de Pernambuco Titular da pasta visitou a direção do jornal e pôde fazer resgate de pouco mais de um ano no comando da pasta

O secretário de Comunicação do Governo de Pernambuco, Rodolfo Costa Pinto, disse, durante visita à Folha de Pernambuco, na manhã desta quinta-feira (21), que tem conseguido atingir os objetivos para facilitar a comunicação da gestão estadual com os órgãos de imprensa e, principalmente, com a população pernambucana.

Durante a visita, ele foi recebido pela equipe que lidera o jornal, na pessoa do diretor executivo, Paulo Pugliesi; da diretora administrativa, Mariana Costa; do diretor operacional, José Américo; e da gerente de mercado, Tânia Campos.

“Estamos conseguindo dar conta. O Estado teve um período de organização e visualização de o que precisava ser feito, e agora é hora de acelerar e entregar. Hoje, muita coisa está acontecendo, como pacotes de obras em estradas, ajustes na educação, projetos de creches, reformas nas escolas, moradia e saúde”, pontuou Costa Pinto.

Em 1º de janeiro de 2023, Rodolfo se afastou da coordenação do PoderData, uma empresa de pesquisa, para comandar a pasta no Estado, a convite da governadora Raquel Lyra (PSDB). Segundo ele, foi um desafio ter assumido a comunicação de um governo que veio para prometer uma virada de chave em Pernambuco. Rodolfo revelou que os expedientes de trabalho no Palácio do Campo das Princesas, no centro do Recife, passam da 1h.

“No primeiro dia [de trabalho na Comunicação do Estado], eu fui ver a quantidade de papel de processos da comunicação. Eram salas cheias, com papéis até o teto. O principal desafio foi a gente visualizar os problemas e tentar juntar isso com o Governo, que também estava no início, para desenhar a solução e trazer os benefícios para quem está na ponta desse processo [o povo]”, complementou.

Durante a conversa, foram abordadas as ações que o Governo tem realizado para beneficiar a população. Áreas como saúde, segurança, infraestrutura e o acolhimento aos vulneráveis estiveram na pauta.

Rodolfo Costa Pinto é o secretário de Comunicação de Pernambuco | Foto: Alexandre Aroeira/Folha de Pernambuco

Auxílio para as mães

Ele destacou o lançamento do programa Mães de Pernambuco, que será lançado na próxima segunda-feira (25), e vai beneficiar 100 mil mães em situação de vulnerabilidade, em todo o Estado. Elas vão receber um benefício de R$ 300, junto ao Bolsa Família.

Os principais critério de enquadramento ao programa é ter filhos com até 6 anos de idade e ser beneficiária do projeto do Governo Federal. Os primeiros pagamentos devem ser feitos ainda na primeira quinzena de maio. Ao todo, o investimento do Governo de Pernambuco é de mais de R$ 300 milhões, anualmente.

Eistein vai ajudar na saúde

Nos próximos dias, o Hospital Israelita Albert Einstein, localizado na Zona Sul de São Paulo, vai conceder uma consultoria à rede pública de saúde de Pernambuco. Os profissionais de saúde da instituição vão analisar as condições estruturais e operacionais das unidades locais para apontar melhorias e os caminhos de investimentos para o fornecimento de um atendimento com qualidade.

