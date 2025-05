É melhor para a saúde e higiene tomar banho de manhã ou à noite? Microbiologista responde

A- A+

Para muitas pessoas, tomar banho é uma parte essencial da rotina diária, seja para começar o dia com energia ou para relaxar antes de dormir. No entanto, além dos hábitos individuais, o horário do banho pode ter implicações na saúde e higiene pessoal.



Uma pesquisa de 2022 conduzida pela Sleep Foundation mostrou que 42% dos adultos americanos preferem tomar banho no início do dia, enquanto 25% preferem fazê-lo à noite. Essa diferença reflete hábitos arraigados, mas, de uma perspectiva médica, há fatores importantes que vale a pena considerar.

Benefícios além da limpeza física

O ato de tomar banho permite remover suor, sujeira e células mortas que se acumulam no corpo. Essa limpeza não só ajuda a prevenir odores desagradáveis e a manter a pele saudável, mas também ajuda a manter os poros limpos e a prevenir o aparecimento de acne ou irritações.

No entanto, seus efeitos positivos também se estendem ao bem-estar mental. Tomar banho pode reduzir os níveis de estresse e ansiedade e, em alguns casos, aliviar os sintomas de depressão. Essa prática ajuda a relaxar os músculos e acalmar o sistema nervoso, além de proporcionar uma sensação geral de frescor e confiança.





De manhã ou de noite?

A microbiologista clínica Primrose Freestone, da Universidade de Leicester, levanta uma questão importante sobre o melhor horário do dia para tomar banho. Embora um banho noturno ajude a eliminar os resíduos acumulados no corpo durante o dia, há outros fatores a serem considerados.

“Os micróbios da sua pele se alimentarão dos nutrientes do suor”, escreveu Freestone no The Conversation. "Isso significa que pela manhã você terá deixado germes nos lençóis e provavelmente acordará com algum odor corporal", disse ela.

De acordo com Freestone, ao longo do dia, o corpo e o cabelo absorvem poluentes, alérgenos e óleos que desequilibram a pele e servem de alimento para bactérias. Embora tomar banho antes de dormir remova muitas dessas impurezas, o suor produzido durante a noite alimenta os microrganismos deixados na cama.

O que acontece enquanto você dorme também importa

A perda de pele durante o sono é outro aspecto relevante. De acordo com o dermatologista Alok Vij, falando ao Cleveland Clinic Health Essentials, “cada pessoa perde cerca de um grama e meio de pele (quase meia colher de chá) por dia”, e uma parte significativa dessa descamação acaba na cama. Essas partículas se tornam alimento para os ácaros, o que pode agravar os sintomas da asma, causar irritação ou intensificar reações alérgicas.

Com isso em mente, Freestone conclui que tomar banho pela manhã pode ser mais eficaz, pois permite que você comece o dia se sentindo limpo e reduz o risco de odor corporal. No entanto, ela também ressalta que é essencial manter bons hábitos de higiene em geral, principalmente no que diz respeito à lavagem frequente dos lençóis.

A frequência de lavagem dos lençóis, um aspecto crucial

A Sleep Foundation recomenda trocar seus lençóis pelo menos uma vez por semana. Esse conselho se torna ainda mais importante se você tem animais de estimação que dormem com você ou sofrem de alguma condição alérgica.

Água fria ou quente? Cada temperatura tem seus efeitos

Além do horário, outro aspecto que gera debate é a temperatura da água. Banhos frios oferecem benefícios como melhorar a circulação sanguínea e aumentar o estado de alerta. De acordo com a Cleveland Clinic Health Essentials, a água fria pode estimular a liberação de norepinefrina, um hormônio ligado ao aumento de energia. Também foi observado que pode ajudar a reduzir a inflamação muscular após o exercício.

Entretanto, nem todos os organismos toleram esse tipo de banho igualmente. Pessoas com doenças cardíacas ou outras condições devem ser cautelosas e, em qualquer caso, é aconselhável começar gradualmente e consultar um médico se tiver alguma preocupação. Por outro lado, a água quente tem efeitos relaxantes. A Clínica Mayo diz que o vapor pode ajudar a aliviar dores musculares, rigidez e congestão nasal.

No entanto, ela também alerta que banhos muito longos ou frequentes com água quente podem ressecar a pele, causar coceira ou agravar problemas de pele, como eczema. Além disso, em pessoas com pressão arterial baixa, o calor pode causar tontura ou desmaio. Esta instituição recomenda o uso de água morna e limitar o tempo de exposição para evitar efeitos negativos.

