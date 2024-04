É menino ou menina? Viih Tube e Eliezer já têm suas apostas e os nomes para o bebê; saiba quais são

A- A+

No início de uma gravidez, uma pergunta costuma pairar sobre os futuros papais: É menino ou menina? Atualmente, os influenciadores digitais Viih Tube e Eliezer têm essa dúvida.

Após anunciarem a segunda gravidez nas redes sociais na última segunda-feira (29), a também ex-BBB revelou que não tem preferência quanto ao sexo biológico da criança que está por vir. Entretanto, tem uma aposta.

A influencer, de 23 anos, gravou uma série de stories, no Instagram, respondendo perguntas dos seguidores. Em algumas delas, falou sobre a sua intuição no momento após cerca de 12 meses de gravidez.

"Eu comecei achando que era menino porque os sintomas estavam muito diferentes (em relação à primeira gravidez). Isso é baseado somente em intuição, mas não sei. Mas agora os sintomas estão muito semelhantes a da gravidez da Lua e eu comecei a achar que é uma menina",

Nos registros, Viih Tube afirma que Eliezer está “convicto” de que é um menino, assim como a família. Ela diz, entretanto, que não tem uma preferência.

"Na gravidez da Lua, eu tinha uma preferencia. Queria uma menina", disse a influencer.

A dúvida será tirada, conforme conta a ex-BBB, no próximo dia 11, domingo de Dia das Mães. O casal pretende realizar um chá revelação, mas será “algo mais intimista” em relação às festas dedicadas a Lua, que completou 1 ano recentemente, revelou a influencer. Apesar disso, o evento contará com a presença de famosos, amigos do casal.

"Estou traumatizada com festa grande. A gente decidiu fazer algo mais intimista com amigos mais próximos e família. É claro que vai ter gente do meio, porque eu estou na Internet desde que sou criança, então 90% dos meu amigos também são do meio, mas são pessoas que considero. Amigos de verdade, que tenho uma troca muito importante."

Viih Tube também revelou que já tem opções de nomes tanto para menina quanto para menino.

O anúncio da gestação foi feito pelo casal, na manhã desta segunda-feira (29), no programa "Mais você", apresentado por Ana Maria Braga. Instantes após a revelação, a notícia foi reforçada por meio de uma ação publicitária — em vídeo no perfil de Viih no Instagram — para promover uma marca de testes de gravidez. De acordo com a influenciadora foram cerca de três meses de tentativa até obter sucesso.

