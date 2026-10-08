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INCÊNDIO Incêndio na UFPE: "É muito triste isso que a gente está vivendo", lamenta professora; veja relatos Estudantes e docentes relatam perdas e prejuízos causados pelo incêndio em laboratórios utilizados para ensino, pesquisa e extensão

O incêndio que atingiu um prédio da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no campus Recife, durante a madrugada desta quinta-feira (8), provocou danos em laboratórios utilizados por estudantes e pesquisadores de diferentes áreas.

O fogo comprometeu equipamentos, materiais e estruturas, afetando atividades de ensino, pesquisa, extensão e iniciação científica desenvolvidas no local.

Com a destruição de equipamentos e materiais, trabalhos em andamento foram interrompidos e pesquisadores agora precisam avaliar alternativas para dar continuidade às atividades.

Diante desse cenário, o impacto alcançou todos os estudantes, sem exceção, que utilizavam o espaço para desenvolver experimentos e projetos acadêmicos.

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

Prédio da UFPE que abriga laboratórios de diferentes áreas foi atingido por incêndio durante a madrugada desta quinta-feira (8). Danos provocados pelo sinistro afetaram espaços destinados ao ensino, à pesquisa, à extensão e à iniciação científica no Campus Recife. | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco



Entre os estudantes impactados está Eduardo Camelo, de 22 anos, mestrando em Ciência da Computação e atualmente no primeiro período do mestrado. De acordo com o discente, parte dos experimentos realizados na área de tecnologia dependia de estruturas e equipamentos físicos que foram atingidos pelo incêndio, o que pode inviabilizar a continuidade de pesquisas.

“Não tem mais o que fazer, gente. Não tem como dar continuidade agora, vai demorar muito tempo para recuperar tudo que a gente perdeu. [...] Da tecnologia a gente também dependia de alguns experimentos físicos e totalmente acabados”, relatou.

O aluno também afirmou que uma possível adaptação das pesquisas poderá ser discutida em reuniões, inclusive com o uso de computadores particulares com capacidade para executar parte das atividades. Apesar disso, o cientista da computação avalia que haverá perdas que não poderão ser recuperadas.

“Provavelmente vai ter alguma reunião, pelo menos deve ser que a gente consiga se adaptar, graças a alguns de nós que possuem alguns computadores realmente capacitados para fazer a pesquisa, mas a gente vai ter que abandonar muita coisa também. Perdemos muita coisa, muita coisa mesmo, e não tem como recuperar, não tem como voltar no tempo”, lamentou.

Estudante do primeiro período do mestrado em Ciência da Computação, Eduardo Camelo lamentou a perda de equipamentos e experimentos utilizados no desenvolvimento das pesquisas | Foto: Bianca Amorim/Folha de Pernambuco

O estudante também destacou o impacto pessoal provocado pela interrupção dos trabalhos, lembrando do esforço dedicado às pesquisas antes do incêndio. Para ele, além dos materiais e experimentos, foram perdidos meses de trabalho e dedicação acadêmica.

Movimento estudantil

Na visão de Luiz Henrique, estudante de Filosofia e um dos representantes da União dos Estudantes de Pernambuco (UEP), o incêndio demonstra a perda de uma parte da produção científica e acadêmica realizada por estudantes, trabalhadores e pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

O discente também relacionou o episódio ao cenário orçamentário das universidades federais e a outros incêndios registrados durante a mesma semana.

“Perdemos muita ciência, muito conhecimento que foi produzido por estudantes, por trabalhadores e por pesquisadores. Existe uma suspeita nessa conjuntura atual, mas que faz parte de uma conjuntura que nessa semana já tivemos três incêndios em Pernambuco, certo? A gente vem passando por problemas orçamentários, e o nosso orçamento hoje é menor que a metade do orçamento de 2014”, explicou.

De acordo com o militante, a entidade defende a recomposição do orçamento destinado às universidades federais e manifestou solidariedade aos estudantes e trabalhadores afetados pelas perdas provocadas pelo incêndio.

Representante da União dos Estudantes de Pernambuco, Luiz Henrique manifestou solidariedade aos estudantes e pesquisadores afetados pelas perdas provocadas pelo incêndio | Foto: Vinicius Lins/Folha de Pernambuco

Luiz Henrique também cobrou a apuração das circunstâncias do caso e eventual responsabilização, caso seja comprovada ação criminosa.

“O orçamento das federais é um problema. A gente precisa recompor os orçamento das universidades e a gente se solidariza enquanto União de Estudantes de Pernambuco com os estudantes e trabalhadores que foram afetados, que perderam suas pesquisas, que perderam parte da produção de conhecimento. [...] A gente precisa realmente apurar os fatos e se for um caso de origem criminosa, temos que punir aqueles que foram responsáveis por esse incêndio", completou.

Impacto no ensino e na pesquisa

De acordo com o professor André Costa, coordenador do curso de Bacharelado em Educação Física da UFPE, o incêndio provocou um impacto significativo nas atividades acadêmicas realizadas nos laboratórios. Os espaços eram utilizados por estudantes de graduação e também para projetos de pesquisa, extensão, iniciação científica e inovação.

“É um impacto muito grande do ponto de vista do ensino, a gente tem alunos de graduação que frequentam esse espaço e usam equipamentos, além das pesquisas de extensão, de iniciação científica e de inovação. É realmente um impacto bastante significativo para as nossas atividades de ensino e principalmente para qualidade que nós queremos oferecer aqui no nosso departamento de educação física”, reforçou.

André Costa, coordenador do Bacharelado em Educação Física da UFPE, destacou os impactos do incêndio sobre as atividades de ensino e pesquisa | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

O gestor também lamentou o episódio e destacou a necessidade de recuperação dos materiais e da estrutura atingida. Segundo o docente, a reconstrução das condições adequadas do espaço será importante para a retomada das atividades desenvolvidas no departamento.

“Nós estamos muito tristes com esse episódio, esperamos que a gente consiga rapidamente recuperar esse passivo, esses materiais que foram danificados além da questão da estrutura, que é extremamente importante para a gente”, pontuou.

A professora Melissa Leandro Celestino, coordenadora do curso de Licenciatura em Educação Física da UFPE, também classificou as perdas como significativas. De acordo com a docente, entre os espaços atingidos estava o laboratório de biomecânica, utilizado em atividades acadêmicas e pesquisas desenvolvidas no departamento.

“A gente perde com as atividades da graduação, da pós-graduação, alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, que desenvolviam ali projetos voltados para a saúde, para idosos, para crianças em vulnerabilidade social, para o desporto. Então, a gente ali abrangia muitos assuntos importantes para a sociedade, para contribuir com a ciência. Então, é muito triste isso que a gente tá vivendo”, afirmou.

Os professores André Costa e Melissa Leandro Celestino, coordenadores dos cursos de Educação Física da UFPE, lamentaram os prejuízos provocados pelo incêndio aos espaços de ensino e pesquisa. André Costa e Melissa Leandro Celestino destacaram os impactos | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A gestora também destacou que os laboratórios atendiam pesquisas de diferentes áreas e públicos, ampliando o impacto provocado pelo incêndio para além das atividades internas da universidade. Os trabalhos desenvolvidos no local envolviam temas relacionados à saúde, ao esporte e ao atendimento de diferentes grupos sociais.

“É um prejuízo imenso que a gente teve, uma tristeza muito grande de perder um espaço tão importante para nós aqui, o nosso prédio, que faz parte do nosso departamento, onde a gente tinha ali laboratórios de pesquisa, incluindo o meu laboratório de biomecânica”, finalizou com lágrimas nos olhos.

Perícia

Além dos prejuízos acadêmicos, o trabalho de avaliação dos danos no prédio também envolve cuidados para garantir a segurança das equipes que atuam no local. De acordo com um dos peritos, um robô foi utilizado durante a perícia para evitar a exposição dos agentes a riscos químicos e biológicos, além de possíveis pontos ainda quentes, áreas em combustão ou estruturas com risco de ceder ou desabar.

"Ele é sensível aos riscos de agentes químicos e biológicos, e também serve para prevenir algum tipo de queimadura ou desabamento. Daí a gente usa o robô para tirar fotos e verificar antes dessas condições, ou seja, a gente está preservando a vida botando a máquina na frente, entendeu? Então, ele é monitorizado, tem um controle remoto e tá tirando foto de todo o ambiente interior", informou.

O equipamento é controlado remotamente pelos peritos, por meio de um controle semelhante ao utilizado em drones. A máquina também possui câmeras capazes de registrar fotos e vídeos do interior do prédio, permitindo a observação e a documentação das condições da estrutura sem a necessidade de acesso imediato às áreas consideradas de maior risco.

Robô foi utilizado durante a perícia para acessar áreas de risco e registrar imagens do interior do prédio atingido pelo incêndio | Foto: Felipe Ribeiro/Folha de Pernambuco

A utilização do robô permite que a equipe tenha uma avaliação inicial das condições internas do imóvel antes de avançar para áreas que possam apresentar riscos. Com as imagens produzidas pelo equipamento, os peritos conseguem identificar pontos que demandam atenção durante o trabalho de investigação.

Enquanto a perícia avança, a análise dos danos deve contribuir para esclarecer as condições encontradas no prédio após o incêndio e orientar as próximas etapas da avaliação. O trabalho também será importante para dimensionar os impactos provocados pelo fogo sobre a estrutura, os equipamentos e os espaços utilizados pelas atividades acadêmicas.

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