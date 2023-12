A- A+

Mês que se arruma para o balanço da vida. São as amizades, as avaliações pessoais, o desejo de mudanças, as promessas não cumpridas, o que não se fez, enfim, quando dezembro chega, aflora os sentimentos de paz, amor, esperança, tolerância, coletividade, otimismo, uma miscelânea nos nossos pensamentos. Vem à vontade de dialogar, de ser mais ético, mais simples, mais amoroso.

Nunca me passou pela mente outros sentimentos, quais sejam do consumo, da troca de presentes. Isto se faz todos os meses anteriores.

O último mês é exclusivo para partilhar lembranças, para se doar, festejar os amigos, o cantar natalino, o toque do sino, na igreja matriz, as luzes a traçarem o caminho da manjedoura.

Meus natais estão polvilhados de recordações felizes e sinto que, se não tiver estes ingredientes, meu novo ano se iniciará sem o sal da vida.

Natal é beleza, é nascimento do menino Jesus, é a Luz a brilhar sempre para a humanidade, é o presente de amor trazido no pequeno ser que carrega a esperança no sorriso esboçado.



Feliz Natal, em alegria, paz, saúde e amor.



*Advogada

