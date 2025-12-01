A- A+

Fiscalização E-Operacional moderniza fiscalização e amplia controle das infrações em Pernambuco Sistema do Detran-PE substitui talões impressos e padroniza a gestão municipal de trânsito

O Departamento Estadual de Trânsito de Pernambuco (Detran-PE) implantou o E-Operacional, sistema eletrônico destinado à emissão e ao acompanhamento de autos de infração, com o objetivo de padronizar e tornar mais eficiente a fiscalização municipal em todo o Estado. A ferramenta passa a substituir os talões impressos e integra informações em tempo real, alinhadas ao Código de Trânsito Brasileiro e ao Sistema Nacional de Trânsito (SNT).

A adoção do sistema marca uma nova etapa para os municípios que utilizam o suporte do Detran-PE. A plataforma oferece rastreabilidade, redução de custos operacionais e precisão de dados, além de ampliar a integração com a estrutura nacional de trânsito.

O diretor de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Tibério Noronha, destacou a mudança como estratégica.

“Trata-se de uma ferramenta que representa um marco na modernização da fiscalização, no fortalecimento da segurança viária e na redução de custos operacionais para toda a rede de trânsito do Estado.”

Integração com municípios

A ferramenta já está implantada nos municípios de Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe. Com o uso do E-Operacional, as gestões municipais esperam maior eficiência na fiscalização, redução de acidentes e estrutura baseada em dados.

O prefeito de Jaboatão, Mano Medeiros, afirmou que o sistema trará mais controle e agilizará o trabalho dos agentes.

“A plataforma deve facilitar o dia a dia dos nossos agentes pela agilidade e o controle de gestão que propõe. As atuações na fiscalização terão muito mais segurança e isso beneficia diretamente a população.”

Já o prefeito de Camaragibe, Diego Cabral, reforçou a mudança tecnológica.



“Saindo dos talões manuais e recebendo as funcionalidades do aplicativo, recebemos também mais segurança e celeridade nos processos, e sobretudo, transparência aos cidadãos. Com apenas alguns cliques, os agentes poderão desenvolver um trabalho muito mais ágil. Parabenizo a governadora Raquel Lyra, todos que fazem o Detran-PE, em nome do presidente Vladimir Lacerda, pela iniciativa.”

Com informações da assessoria

