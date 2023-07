A- A+

DESABAMENTO EM PAULISTA "É possível", diz membro do Corpo de Bombeiros sobre encontrar pessoas ainda com vida O oficial revelou ainda que as mudanças climáticas podem dificultar o processo

Em meio às buscas que estão sendo realizadas no local do desabamento do Conjunto Beira-Rio, no Janga, em Paulista, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros confirmam que ainda há três pessoas - uma mulher, de 40 anos, e seus dois filhos, de 10 e seis - nos escombros.

De acordo com o Coronel Luiz Augusto, chefe da operação, o trabalho continua e, com o uso de cães farejadores, as equipes tentam resgatar as vítimas.

"Seguimos na busca pelas três pessoas. No momento, atuamos na remoção de grandes escombros da área, como pedaços de laje, que dificultam o nosso trabalho", revelou.

A manhã em Paulista começou banhada por muita chuva, assim como toda a Região Metropolitana do Recife (RMR). Após algumas horas, no entanto, o tempo abriu e as condições climáticas mudaram drasticamente, com muito sol e calor na área.

Para o Coronel, as mudanças climáticas afetam a busca, e que o sol é bem-vindo, mas revelou ainda que os fatores externos dificultam que as vítimas sejam encontradas com vida, mas que ainda é possível.

"A chegada do sol nos ajuda porque podemos contar com o auxílio dos cães farejadores, já que eles podem identificar melhor os cheiros dessa forma e nos ajudar a encontrar essas pessoas", iniciou.

"Os fatores do sinistro e adversos do tempo dificultam que encontremos as pessoas ainda com vida, mas é possível. Vamos trabalhar e é o que estamos fazendo no momento, com o pessoal altamente qualificado que temos, na busca dessas vítimas", completou.



Além das três pessoas, mais três animais seguem sob os escombros. Duas cadelas e um gato, que, de acordo com informações que as equipes de resgate receberam, estão vivos e possuíam comida e água no momento do desabamento.

Os animais só devem ser resgatados após as pessoas, que recebem prioridade.

