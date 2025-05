A- A+

DIETA É possível queimar calorias em repouso como faz a cantora Jennifer Lopez? Especialistas explicam Celebridades, como Jennifer Lopez, aderiram a essa tendência e optaram pela chamada dieta do metabolismo acelerado

As mídias sociais têm o poder de transformar qualquer tópico em tendência, e um desses fenômenos foi a chamada "dieta do metabolismo rápido". Essa tendência busca estimular o gasto energético calórico mesmo durante os períodos de descanso. A novidade e o sucesso foram tantos que celebridades como Jennifer Lopez aderiram a essa tendência, que gerou tanto interesse quanto polêmica, além de guardar vários segredos.

A cantora de 55 anos já disse em diversas entrevistas que o segredo para cuidar da saúde e manter a forma é seguir à risca uma rotina de exercícios físicos e, principalmente, uma dieta alimentar: ela deixou de lado os alimentos ultraprocessados. Há algum tempo, a revista Hola revelou que nesse caminho ela optou por uma dieta rica em gorduras saudáveis e escolheu a dieta do metabolismo acelerado.

Trata-se de mudar a maneira como você se alimenta — em outras palavras, reorganizá-la — com o objetivo de capacitar seu corpo a perder peso e se sentir melhor. Para isso, ela propõe um plano alimentar baseado em fases sem interrupção: de segunda a segunda, a partir da combinação estratégica e do rodízio de determinados alimentos que devem ser consumidos em dias e horários específicos.

Essa tendência surgiu pelas mãos da nutricionista e coach de bem-estar norte-americana Haylie Pomroy, que também é autora de um best-seller onde apresenta e explica essa teoria, que, segundo ela, promete ser "a última dieta que você fará". Sobre o propósito da implementação, ele argumenta que o objetivo é que as pessoas consigam deixar os desejos de lado e aprender a cozinhar de forma consciente e planejada. Em suas redes sociais, ela seduz seu público com a ideia de que é possível perder até 10 quilos em apenas quatro semanas.

Além disso, por meio de sua abordagem, essa guru busca redefinir e limpar o corpo, bem como reduzir a pressão arterial, os níveis de colesterol e açúcar, e regular o funcionamento da tireoide, dos rins e do fígado.

O que é a dieta do metabolismo acelerado?

Agora, a questão sobre a “dieta do metabolismo rápido” é esta: é um plano rígido e metódico, sem margem para erros, e é dividido em três fases:

A primeira é realizada às segundas e terças-feiras e propõe o consumo de altos níveis de carboidratos: arroz, quinoa e aveia (trigo e milho são proibidos) e frutas para gerar consumo de açúcar. Qual é a sua finalidade? Menor estresse.

O segundo, realizado às quartas e quintas-feiras, consiste na ingestão de proteínas e vegetais com a intenção de aumentar o tamanho dos músculos e eliminar a gordura armazenada no corpo.

Por fim, a terceira fase, que acontece às sextas, sábados e domingos, permite que você consuma todos os alimentos acima, incluindo óleos saudáveis para acelerar o processo de queima de calorias.

Nesse sentido, a dieta proposta por Haylie Pomroy é disruptiva e exigente, não sendo indicada para todos. Um dos pontos-chave desse processo, que deve ser seguido à risca, é a organização: você deve comer a cada três horas e garantir que os alimentos sejam naturais e orgânicos. Mas não é só isso: ele também insiste que o mais importante são os nutrientes que ingerimos, acima da quantidade de calorias.

Um estudo de 2020 do Instituto Internacional de Pesquisa em Políticas Alimentares e do Observatório da Universidade Católica Argentina (UCA) revelou que mais de 70% da população argentina fez dieta durante o período de quarentena. Mas a verdade é que apenas 9% relataram ter obtido resultados positivos. Agora, quão saudável é adotar esse tipo de comportamento drástico?

Analía Yamaguchi, nutricionista clínica e secretária da Sociedade Argentina de Nutrição, explica que quando uma pessoa perde peso muito rápido, ela não perde apenas calorias, mas também massa muscular. Isso ocorre porque, ao não ter nutrientes suficientes, o corpo começa a se consumir internamente, o que pode causar danos ao organismo.

A especialista afirma ainda que não existem dietas mágicas e o importante, para manter o corpo em condições ótimas, é trabalhar os quatro princípios nutricionais que são:

Qualidade

Quantia

Harmonia

Adequação

“Cada pessoa é única, então, quando você quer mudar, o mais importante é respeitar as calorias que você deve consumir. Para isso, você precisa calcular sua taxa metabólica — seja ela basal, em repouso ou durante a atividade física —, seus níveis de massa muscular e gordura e seu tipo físico”, explica Yamaguchi, acrescentando que um plano específico e personalizado é então criado com base no seu estado de saúde.

Acontece que, a longo prazo, o efeito rebote pode se fazer presente porque "quando você para de fazer esse tipo de planejamento e volta a comer regularmente, em termos de horários e alimentos, a gordura corporal aumenta automaticamente, inclusive para níveis maiores do que os que você tinha", afirma Silvina Tasat, nutricionista e membro titular da Associação Argentina de Nutrição.

Tasat afirma que, além de não ter respaldo científico, o essencial é adotar hábitos alimentares saudáveis que possam ser sustentados ao longo do tempo.

Paralelamente, Yamaguchi insiste que não devemos falar em "dietas", pois a mudança deve ocorrer no estilo de vida e insiste na importância de se permitir ter "dias bons e ruins, onde além de haver exceções, se você quiser consumir e aproveitar algo mais calórico ou com açúcar, faça isso", pois, como ela explica, o ideal é ter um equilíbrio, que não só ajudará a estabilizar o ritmo do corpo, mas também a relaxar a mente da pressão gerada por ter um plano alimentar tão prescrito.

Veja também