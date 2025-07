É preciso inovar instituições criadas após Segunda Guerra Mundial, diz Lula

A- A+

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a defender neste domingo, 6, a reforma das organizações multilaterais criadas logo depois da Segunda Guerra Mundial.

Lula disse que a deterioração do cenário internacional inviabilizaria a aprovação neste momento de iniciativas anunciadas na ocasião da reunião de cúpula do G20 no Rio de Janeiro.



O presidente discursava para líderes de países-membros do Brics, países parceiros, países convidados, organismos internacionais e representantes de movimentos sociais em plenária na Cúpula de Líderes do Brics, no Museu de Arte Moderna, no centro do Rio de Janeiro.

"Nós falamos de inovação em muitas coisas, inovação na educação, inovação no emprego. Nós precisamos de inovação nas instituições que foram criadas logo depois da Segunda Guerra Mundial, para que a gente possa fortalecer a democracia e o multilateralismo", disse Lula.



O presidente lembrou que a atual cúpula ocorre na mesma cidade e local que foi realizado o G20, sob a presidência brasileira, no ano passado.



"Muito do sucesso alcançado se deveu à participação construtiva dos Brics. Em um curto espaço de tempo, o cenário internacional se deteriorou a tal ponto que iniciativas que aprovamos naquele momento não seriam possíveis agora", lamentou.

"O Brics é ator incontornável na luta por um mundo multipolar, menos assimétrico e mais pacífico."

Veja também