MUDANÇAS CLIMÁTICAS É preciso trabalhar mitigação e adaptação a extremos climáticos, diz Marina Silva A ministra participa do evento Local Climate Action Summit, no Rio de Janeiro, como parte das prévias para a COP30

O enfrentamento à crise climática demanda tanto mitigação das emissões quanto adaptação aos efeitos das mudanças climáticas, disse há pouco a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva.

"Nós não podemos tratar do sintoma sem cuidar das causas. Adaptar é necessário porque já estamos vivendo sob os efeitos da mudança do clima, mas a mitigação é a causa do problema que está levando a que bilhões de seres humanos tem os seus sistemas de vida ameaçado", comentou.

"Quando você trata adequadamente o lixo, transformando em bioenergia, você está ajudando tanto no processo de adaptação quanto de mitigação", exemplificou.

Indagada sobre os eventuais impactos da exploração de petróleo na Margem Equatorial, a ministra evitou comentar o assunto.

A ministra participa do evento Local Climate Action Summit, no Rio de Janeiro, como parte das prévias para a COP30.



