É realmente possível hipnotizar uma pessoa?

A hipnose é uma técnica ou um processo que se baseia em sugestões, e essas sugestões no final estão sempre ligadas à auto-sugestão, então, depende muito do quanto você resiste ou quanta certeza você realmente tem sobre essa sugestão e à pessoa que a dá, para alcançar o processo hipnótico ou não. A hipnose como método de tratamento, combinada com outros tratamentos, é utilizada em muitos casos. O problema é que não há muita certeza da sua real validade.

Estudos científicos de casos em que funciona foram publicados, mas também há casos em que não funciona. Isso não acontece apenas com a hipnose, mas também na ciência em nível geral. A área em que a hipnose melhor atua é como técnica para aliviar ou reduzir a dor, combinada com outros tratamentos. É muito utilizada para, por exemplo, parar de fumar, mas não podemos falar de certezas, pois não temos estudos suficientes que demonstrem a sua eficácia.

A hipnose é uma técnica que pode dar bons resultados quando combinada com outras técnicas. Por exemplo, em distúrbios alimentares, controle de impulsos ou percepção de dor. Existem outras terapias psicológicas de terceira geração, como a atenção plena, que também funcionam com sugestões. Neles a base é a sugestão através de palavras, o importante é o uso da palavra, quais palavras e em que momentos. A linguagem, a palavra, é usada em muitas (se não na maioria) das terapias psicológicas com resultados muito bons.

Quanto a quem pode ser hipnotizador, a formação em geral tem psicólogos e médicos. Mas também existem hipnotizadores que usam essa técnica para se exibir e que não são profissionais de saúde. A única coisa que você deve deixar claro é que se alguém lhe disser que é capaz de forçar outra pessoa a fazer algo ou parar de fazê-lo apenas com a hipnose, você deve suspeitar.



Depois, há as chamadas regressões — levando em consideração que isso não é científico — que é como quem a pratica chama o processo que levaria uma pessoa a se conectar com suas vidas ou experiências passadas. Isso não é nada científico e nos ajuda a falar sobre um dos grandes problemas da hipnose: você pode induzir falsas memórias em uma pessoa (sabendo que falsas memórias também podem ser induzidas sem hipnose). Por isso é importante ter cuidado e estar atento ao tipo de sugestões que estão sendo provocadas e ao papel do profissional.

Como dissemos no início, a hipnose está totalmente relacionada com a autossugestão, ou auto-hipnose. Ou seja, no final das contas, a hipnose depende mais da pessoa hipnotizada do que do hipnotizador. É também por isso que existem certas pessoas para quem a hipnose não é recomendada.

Você pode encorajar alguém a ter um surto psicótico por meio de sugestões? Sim, pode, e não só com a hipnose, mas com qualquer técnica de sugestão ou meditação guiada, maus resultados podem ser alcançados em determinados casos e com determinadas pessoas ou momentos. Isso não depende apenas da hipnose, que funcionaria como gatilho, mas da situação mental da pessoa hipnotizada. E claro, isso também pode ser feito sem hipnose.

Por todas estas razões, nem todos podem ser hipnotizados. A pessoa hipnotizada deve estar aberta a receber sugestões. O hipnotizador pode tentar convencê-lo, mas se você decidir com muita firmeza que não vai ouvir as sugestões, ele não terá sucesso.

