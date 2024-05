"É uma renovação da fé", diz padre Reginaldo Manzotti, que integra Pentecostes da Paz, na Itália

A- A+

A 12ª edição do Congresso Internacional de Pentecostes da Paz, realizada pela Comunidade Católica Obra de Maria, com sede em Pernambuco, acontece no sábado (18) e domingo (19), em Assis, na Itália.

O padre Reginaldo Manzotti integra a programação e fala sobre a importância do evento e a necessidade de promover a solidariedade.



"Todos os anos celebramos Pentecostes na Terra Santa, agora, nós tivemos que sair da Terra Santa para olhar para Terra Santa e pedir paz. E não há lugar do que São Francisco, o homem da unidade da paz. Mas não é só pedir pela Terra Santa. O Pentecostes daqui é pedir no Brasil para que haja paz nos grandes centros, nos pequenos centros, nas periferias. Pedir a paz. Eu vou rezar por todas as vítimas do Rio Grande do Sul, do Maranhão, trinta cidades que foram alagadas. Então, é um encontro de pentecostes internacional, onde rezamos pela realidade do mundo, e claro, pela realidade do nosso Brasil. E as graças são imensas. As pessoas voltam para casa, eu lhes garanto, renovadas. Quem não é convertido, volta convertido. E quem já é, volta edificado. É uma renovação da fé", disse o padre.

O Congresso, que acontece tradicionalmente na Terra Santa, em Jerusalém e Belém, precisou ser remarcado para Assis devido aos conflitos entre Israel e Hamas, na região da Faixa de Gaza, território palestino.

A expectativa é reunir, neste fim de semana, cerca de 1.500 lideranças religiosas católicas do Brasil e do mundo. Além de Reginaldo Manzotti, também participam do evento o padre Fábio de Melo, frei Gilson e a irmã Kelly Patrícia.

Veja também

DIREITOS HUMANOS Escolas são importantes no combate à LGBTfobia, defendem especialistas