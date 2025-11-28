A- A+

Cerimônia EAMPE forma a primeira turma mista de Marinheiros nesta terça-feira (2) Concluintes participam de cerimônia de conclusão na Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco, em Olinda

A Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) realiza a Cerimônia de Conclusão da Turma ROMEO/2025 do Curso de Formação de Marinheiros nesta terça-feira (2 de dezembro).



O evento ocorre na própria EAMPE, que está localizada no bairro de Salgadinho, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife, a partir das 10h.



Ao todo, serão 96 alunos concluintes, sendo 44 militares do sexo feminino. Esta é a primeira vez que a EAMPE forma uma turma mista, o que é considerado um marco na história da Escola.

O Comandante da EAMPE, Capitão de Fragata Gustavo Marne Gonçalves, contará com a presença do Ministro da Defesa do Brasil, José Múcio Monteiro Filho, do Comandante da Marinha do Brasil, Almirante de Esquadra Marcos Sampaio Olsen, do Comandante do 3º Distrito Naval, Vice-Almirante Jorge José de Moraes Rulff, entre outras autoridades, que prestigiarão o evento e participarão desse momento histórico.

Todos os formandos serão distribuídos em todo território nacional para trabalhar em meios operativos, como navios, submarinos e aeronaves, inseridos de forma integral a todas as atividades da Força.



Evento

Cerimônia de conclusão do Curso de Formação de Marinheiros

Local: Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco (EAMPE) – Av. Olinda Dom Helder Câmara, s/n, Salgadinho – Olinda/PE.

Data: 02 de dezembro (terça-feira)

Horário: 10h



Veja também