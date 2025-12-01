A- A+

Notícias EBFT realiza mutirão de vagas em Petrolina no dia 9 de dezembro Os mutirões de contratação de mão de obra local acontecem regularmente e refletem o crescimento da empresa na região

A Empresa Brasileira de Frutas Tropicais (EBFT), uma das principais referências do agronegócio no Vale do São Francisco, realiza no próximo dia 9 de dezembro, das 16h às 19h, um mutirão de vagas no Instituto Água Viva, localizado em Riacho do Sobrado (em frente à praça principal), em Petrolina. Os mutirões de contratação de mão de obra local acontecem regularmente e refletem o crescimento da empresa na região e a sua integração com a comunidade. Essa interação é destacada em uma campanha da empresa, cujo mote é: “A nossa história de sucesso também pode ser a sua”.

Com a iniciativa, a EBFT reforça seu compromisso com um modelo de contratação seguro e estruturado, valorizando a trajetória de crescimento da empresa e das pessoas que fazem parte dela. “Os mutirões de contratação, organizados em diversas regiões, buscam aproximar ainda mais a empresa da comunidade e captar novos talentos. A EBFT é um local de trabalho confiável e acolhedor, onde os colaboradores têm oportunidades de crescimento, com registro formal, benefícios, estabilidade e respeito”, destaca Kátia Martins, gerente da empresa.

Durante o mutirão no Riacho do Sobrado, serão ofertadas oportunidades para: Trabalhador Rural (Campo), Trabalhador Rural (Packing House), Fiscal de Campo, e Jovem Aprendiz. Para as funções de Trabalhador Rural, a empresa disponibiliza Kit cesta, plano odontológico, bonificação por produtividade, transporte fretado, programa “Indique um amigo”, e salário compatível com a função. O processo seletivo é simples e o início é imediato.

Para Jovem Aprendiz existe o auxílio-bolsa e transporte (não há benefícios adicionais) e para Fiscal de Campo há os benefícios gerais da empresa, exceto bonificação por produtividade. Todos os candidatos devem apresentar RG e CPF no momento do atendimento.

Sobre a EBFT

Com sede em Petrolina, a EBFT atua no cultivo de uva, manga, pitaya, limão e palmito e vem registrando um crescimento contínuo: 30% nos últimos cinco anos. A empresa possui presença consolidada em diferentes mercados com seu variados produtos.

A EBFT reforça que seu crescimento é resultado de um trabalho sólido, de processos estruturados e da dedicação de seus colaboradores — pilares que sustentam a campanha “A nossa história de sucesso também pode ser a sua”.

Veja também