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SAÚDE Ebola: casos sobem para 750 e mortes para 177, mostra novo levantamento da OMS Na República Democrática do Congo, a situação é considerada "profundamente preocupante"

O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que a o surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC) é "profundamente preocupante". Até o momento, 82 casos e 7 mortes foram confirmados. Mas há outros 750 casos e 177 mortes suspeitas.

"Sabemos que a epidemia na RDC é muito maior", escreveu Ghebreyesus no X.

Em Uganda, outro país africano atingido pela doença, a situação "está atualmente estável", com dois casos confirmados e uma morte relatada. O chefe da OMS ainda relatou que um cidadão americano que trabalhava na RDC também testou positivo e foi transferido para a Alemanha para receber tratamento. Um outro cidadão americano foi considerado um contato de alto risco e transferido para a República Tcheca.

"Esses números estão mudando à medida que os esforços de vigilância e os testes laboratoriais melhoram, mas a violência e a insegurança estão dificultando a resposta", afirma Ghebreyesus.

Funcionários adicionais da OMS foram enviados para Ituri, o epicentro do surto na República Democrática do Congo, para apoiar as comunidades afetadas.

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