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Vacinação Ebola: Oxford inicia primeiro teste em humanos de vacina contra o vírus causador do surto atual Imunizante é direcionado ao ebolavírus Bundibugyo (BDBV), em resposta ao surto em curso na República Democrática do Congo e no país vizinho, Uganda

O Oxford Vaccine Group, da Universidade de Oxford na Inglaterra, iniciou o primeiro ensaio clínico de Fase I do mundo — o BD-Ebov — de uma vacina contra o ebolavírus Bundibugyo (BDBV), em resposta ao surto em curso na República Democrática do Congo (TDC) e no país vizinho, Uganda. A vacina ChAdOx1 BDBV foi desenvolvida por cientistas do Oxford Vaccine Group e do Pandemic Sciences Institute da Universidade de Oxford.

Ela utiliza a mesma plataforma de vetor viral da vacina Oxford/AstraZeneca contra a Covid-19, que, segundo estimativas, salvou mais de seis milhões de vidas durante seu primeiro ano de uso. Essa fase do estudo busca avaliar a segurança e a resposta imune da vacina.

O estudo será realizado em Oxford, em 50 adultos saudáveis, com idades entre 18 e 55 anos. O recrutamento de voluntários já está em andamento, e eles passarão por consultas de triagem. Nas próximas semanas, após a análise regulatória para o início do estudo, os participantes serão vacinados e comparecerão a consultas de acompanhamento.

"O surto de ebolavírus Bundibugyo em curso continua a devastar as comunidades afetadas, ressaltando a necessidade urgente de vacinas e tratamentos eficazes. Nossa equipe trabalhou incansavelmente com parceiros globais para desenvolver uma vacina candidata ChAdOx BDBV, demonstrando como parcerias colaborativas podem viabilizar uma resposta rápida diante de surtos que evoluem velozmente.", afirma a Professora Teresa Lambe (OBE), chefe de Imunologia Calleva no Oxford Vaccine Group e no Pandemic Sciences Institute, e pesquisadora científica líder do estudo, em comunicado.

Este marco foi alcançado apenas 57 dias após a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarar o surto uma emergência de saúde pública de interesse internacional.

Também estão em andamento preparativos para outros estudos clínicos, realizados por instituições parceiras, incluindo aqueles o Medical Research Council/Uganda Virus Research Institute e a Unidade de Pesquisa em Uganda da London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Para apoiar o lançamento rápido do estudo e o avanço da vacina candidata para a fase de avaliação clínica, o Serum Institute of India (SII) fabricou e estocou aproximadamente 620 mil doses da vacina candidata ChAdOx1 BDBV em duas semanas, visando a um possível uso futuro, e forneceu 4 mil doses experimentais para este estudo de Fase I.

Este trabalho conta com financiamento da Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI) destinado à Universidade de Oxford e ao SII, como parte de um programa de US$ 8,6 milhões para promover o desenvolvimento de vacinas contra o vírus Bundibugyo. O programa baseia-se na parceria estratégica da CEPI com a Universidade de Oxford e na participação do SII na Rede de Instalações de Fabricação de Vacinas da CEPI.

"A epidemia mortal de Bundibugyo já é o terceiro maior surto de Ebola registrado, e os números de infecções continuam a aumentar. O trabalho da Universidade de Oxford para avançar com sua vacina candidata contra o Bundibugyo, deixando-a pronta para entrar em ensaios de Fase 1 em questão de semanas, é um marco fundamental no esforço de resposta. Cada passo que aproxima a disponibilização de uma vacina segura e eficaz ajuda a fortalecer nossa capacidade de proteger comunidades vulneráveis, salvar vidas e controlar esse surto.", diz a médica Nicole Lurie, diretora Executiva de Preparação e Resposta da CEPI.

Para Jean Kaseya, diretor-geral dos Centros Africanos de Controle e Prevenção de Doenças (Africa CDC) o anúncio "é um passo importante no esforço global para acelerar o desenvolvimento de ferramentas seguras e eficazes contra o ebolavírus Bundibugyo".

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