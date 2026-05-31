Veja tudo o que se sabe do homem em estado grave com suspeita de ebola em São Paulo
Homem com sintomas compatíveis com a doença esteve na República Democrática do Congo, onde há um surto ativo
A secretaria de Saúde do Estado de São Paulo identificou um caso suspeito de Ebola na capital paulista. O paciente esteve na República Democrática do Congo (RDC) e tem febre como sintoma compatível à infecção.
Ele está internado no Instituto de Infectologia Emílio Ribas, sob o protocolo de biossegurança previsto para casos do tipo. Neste sábado, ele testou positivo para meningite meningocócica.
De acordo com informações do Ministério da Saúde, antes de ser transferido para o Instituto Emílio Ribas, o paciente foi atendido em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde apresentou febre alta e exames inconclusivos para malária.
Ao chegar à unidade de referência, encontrava-se em estado grave, com diarreia, desorientação e rápida piora clínica, sendo necessária a intubação.
O homem de 37 anos esteve na RDC há cerca de 10 dias, um prazo que ainda está dentro do tempo de incubação da doença.
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Diante desse cenário, foram adotadas imediatamente as medidas previstas no Plano de Contingência Nacional, incluindo isolamento do paciente e início da investigação epidemiológica e laboratorial.
As amostras do paciente seguirão para análise específica. Ele é testado para uma série de outras doenças como malária.
O Instituto Adolfo Lutz será responsável pela investigação laboratorial do caso. Os testes são feitos por sequenciamento genético.
Até às 19h deste sábado (30), nenhum exame apontou que ele tenha Ebola. O caso é tratado como suspeito.
A investigação é conduzida de forma conjunta pelas equipes de vigilância em saúde dos governos federal, estadual e municipal.
Até o momento, não foi possível confirmar a província de origem do paciente na República Democrática do Congo, informação importante para a avaliação do risco epidemiológico.
Na semana passada, a Secretaria de Saúde de SP atualizou um documento que deu orientações sobre o atual surto de Ebola em curso na RDC.
O documento fixou “medidas de vigilância, definição de caso, notificação imediata, isolamento, manejo inicial, fluxos assistenciais e investigação laboratorial no estado”, informou o governo.
A Secretaria de Saúde de SP informou, ainda, que mantém “risco de introdução da doença no Brasil e na América do Sul permanece muito baixo”, isso considerando a dificuldade de transmissão e a inexistência de “voos diretos entre a região afetada e a América do Sul”.
Contágio restrito
Um dos principais motivos pelos quais o Ebola não é considerado um vírus de potencial pandêmico é seu modo de transmissão.
Diferente do vírus da Covid-19 e do Influenza, o Ebola não tem transmissão por vias respiratórias, o que dificulta a sua disseminação de forma mais ampla.
O patógeno circula principalmente entre animais. A infecção entre humanos ocorre pelo contato próximo com sangue, secreções, órgãos ou outros fluidos corporais de pessoas infectadas ou por superfícies contaminadas.