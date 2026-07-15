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Doença

Ebola se alastra pela República Democrática do Congo

Epidemia cresce em um ritmo "sem precedentes e em novas áreas", alertou nesta quarta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que pediu um reforço urgente da resposta médica

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O Dr. Jeremie Bataga, médico do Centro de Tratamento de Ebola (CTE) do Hospital Geral de Rwampara, posa para um retrato em Bunia, Ituri, no leste da República Democrática do Congo, em 13 de julho de 2026O Dr. Jeremie Bataga, médico do Centro de Tratamento de Ebola (CTE) do Hospital Geral de Rwampara, posa para um retrato em Bunia, Ituri, no leste da República Democrática do Congo, em 13 de julho de 2026 - Foto: Benediction Murhabazi / AFP

A República Democrática do Congo (RDC) registrou mais de 2.000 casos de ebola, incluindo 754 mortes, em um surto que se espalha rapidamente, informaram as autoridades de saúde congolesas nesta quarta-feira (15).

A epidemia se alastra em um ritmo "sem precedentes e em novas áreas", alertou nesta quarta-feira a ONG Médicos Sem Fronteiras (MSF), que pediu um reforço urgente da resposta médica.

"Em menos de cinco semanas, o número de casos confirmados triplicou" e "o número de mortes quintuplicou", acrescentou a organização.

"Já superou a metade do número de casos registrados durante a epidemia de ebola de 2018-2020 na RDC, que durou quase dois anos", observou a organização.

Na terça-feira, o diretor de operações de emergência da Organização Mundial da Saúde (OMS), Chikwe Ihekweazu, alertou que 80% dos novos casos não constam em listas de contatos conhecidos e se originam de "cadeias de transmissão desconhecidas".

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Segundo ele, muitos desses casos envolvem pessoas que morreram antes de conseguirem chegar a um centro de saúde.

O número de casos na RDC da Bundibugyo, a variante do vírus que se propaga, pode ser de duas a quatro vezes maior do que as estimativas oficiais, indicou a OMS na terça-feira.

Mais de 2.000 casos foram confirmados em cinco províncias da RDC, incluindo 754 mortes, segundo os últimos dados divulgados pelas autoridades de saúde congolesas nesta quarta-feira.

Atualmente não existem vacinas ou tratamentos para essa variante, mas o primeiro ensaio clínico para avaliar a eficácia de um antiviral começou na terça-feira (14), anunciou a OMS.

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